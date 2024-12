Llueven críticas a actor mexicano por fingir su muerte en obra de teatro por el Día de los Inocentes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor José Luis Cordero, conocido en México como 'Pocholo', generó polémica luego de realizar una broma por el Día de los Inocentes. El hecho ocurrió durante la presentación de la obra teatral El Diablo tiene otros datos, cuando el comediante simuló sufrir un desvanecimiento en pleno escenario, alarmando a los espectadores.

El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde numerosos usuarios manifestaron su molestia, llegando incluso a exigir el despido del actor.

Así fingió su desvanecimiento

En las imágenes se observa a 'Pocholo' tendido sobre el escenario, mientras el desarrollo de la obra continúa sin interrupciones. Después, uno de sus compañeros intenta auxiliarlo, pero al no obtener respuesta, solicita la intervención del equipo técnico, lo que lleva a cerrar el telón.

Tras unos segundos de tensión, el telón se reabrió y el actor reapareció para anunciar que todo había sido una broma: "Inocentes palomitas que se dejaron engañar. ¡Feliz Día de los Inocentes!", exclamó Cordero.

Llueven críticas a 'Pocholo'

Aunque el público en el teatro reaccionó con risas y aplausos, la broma de 'Pocholo' generó varias críticas en redes sociales, donde varios usuarios la calificaron como "insensible" y "de mal gusto".

"Con eso no se juega", "casi me da un infarto, no manchen", "hagan bromas más responsables", "eso no es gracioso", fueron algunos de los comentarios contra el acto del comediante.

Hasta ahora, el intérprete, conocido por su participación en la serie Papá Soltero, no ha emitido declaraciones en respuesta a la controversia.