Anahí de Cárdenas revela que enfrentó dos pérdidas en su intento por concebir: "Tuve un año para salir embarazada"

Anahí de Cárdenas habló acerca de las dificultades que enfrentó en su camino hacia la maternidad. Aunque recientemente anunció su embarazo, reveló que este logro estuvo precedido por dos pérdidas.

"Me preguntaron si me había sometido a un tratamiento para quedar embarazada. La respuesta es no", explicó la actriz de 41 años en un video de TikTok. Contó que en 2019 decidió congelar sus óvulos, poco antes de ser diagnosticada con cáncer.

Tras superar la enfermedad, logró concebir por primera vez en octubre de 2023, lamentablemente el proceso se vio interrumpido a inicios de enero de 2024, lo que requirió un legrado.

Poco tiempo después volvió a quedar embarazada, pero nuevamente no prosperó.

Tras estas experiencias, Anahí y su esposo, Elías, decidieron hacer una pausa. Durante ese periodo, la actriz canalizó su energía en la obra teatral Fack Cáncer. Finalmente, en junio de 2024 retomaron su camino hacia la maternidad.

"Paramos de intentar y esperamos a que termine la obra. En junio, decidimos volver a intentarlo. En septiembre estaba agotada, quería estar embarazada ya. Fui al doctor para empezar el proceso de hacer embriones, descongelé mis óvulos y justo el día que se estaban haciendo los embriones me hice una prueba porque mi regla no llegaba... ¡Estaba embarazada!", relató.

Tenía de plazo un año para concebir

Como parte del tratamiento hormonal para combatir el cáncer, Anahí de Cárdenas pasó por una menopausia inducida, una condición que interrumpe temporalmente el ciclo menstrual y suele ser utilizada para minimizar los riesgos asociados a la enfermedad. Sin embargo, su médico le dio una oportunidad de intentar concebir, interrumpiendo el tratamiento luego de tres años.

"Estuve con la menopausia inducida hasta mediados de septiembre de 2023, cuando el doctor me dijo que podía intentar salir embarazada. En mi caso específico, había salido un ensayo de unos doctores diciendo que estaba ok interrumpir el tratamiento después de los tres años para tener un embarazo. El medico me dijo 'tienes un año para salir embarazada'. En octubre de 2024 se cumplía un año de poder intentarlo y creo que el último día salí embarazada", declaró en otro video.

Anahí de Cárdenas: "El cáncer me dio ese empujón que necesitaba para ser feliz"

Anahí de Cárdenas protagonizó en abril de 2024 la obra teatral Fack Cáncer, inspirada en el libro que publicó, en 2021, donde relata su lucha contra la enfermedad. Durante su participación en el programa Encendidos de RPP, la actriz recordó que su diagnóstico hizo cambiar diversos aspectos en su vida.

"Yo creo que el momento más feliz de mi vida ha sido cuando estuve con cáncer. Lo recuerdo con mucho amor y cariño, porque fue el acontecimiento que me llevó a descubrir quién era y a dónde estaba yendo. [El cáncer] me dio ese empujón que necesitaba para ser feliz", comentó.

La obra narró el viaje de Anahí de Cárdenas desde el momento en el que fue diagnosticada de cáncer de mama. La incertidumbre, el miedo a la muerte, el cuestionamiento sobre su pasado y su futuro.

"Muchas personas nos olvidamos -me incluyo- de que tenemos poder de decisión. Nosotros decidimos cómo sentirnos o cómo manejamos nuestra cabeza. A veces pensamos que nuestra cabeza o corazón tienen mente propia; y no, nosotros tenemos el control", reflexionó.