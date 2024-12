Develan mural de Pedro Suárez-Vértiz en Barranco a un año de su fallecimiento

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pedro Suárez-Vértiz quedó inmortalizado en un mural en Las Escaleras de La Oroya, en el distrito de Barranco. Este lunes, RPP pudo estar presente en la develación de un retrato del reconocido cantante peruano a un año de su fallecimiento ocurrido en su casa en Miraflores el último 28 de diciembre de 2023.

Con la presencia de fanáticos, admiradores, y con una breve presentación de su hermano menor Patricio Suárez-Vértiz, se inauguró un mural de cinco metros de ancho y cinco de alto con el rostro del compositor nacional con una estrofa de su canción Me siento mejor.

“De los recuerdos no hago leyendas, la nostalgia ya no me tienta. Yo vivo en el hoy, ni en el ayer ni en el mañana estoy”, se lee en el mural con la firma de Pedro Suárez-Vértiz y con el registro de su nacimiento en 1969.

Fue el artista plástico Eric Cárdenas quien, en dos días, hizo el mural con el rostro de Pedro Suárez-Vértiz para eternizar el rostro del desaparecido cantante al lado de otros reconocidos artistas nacionales que dejaron huella en el Perú.

“Hacer este mural me tomó dos días de la mano de la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Barranco. Hemos escogido la foto especial para que plasme lo que Pedro significó para todos”, declaró Cárdenas a RPP.

El artista plástico Eric Cárdenas retrató a Pedro Suárez-Vértiz en Las escaleras de la oroya en Barranco. | Fuente: RPP

Fans pueden llevar afiches para adornar mural de Pedro Suárez-Vértiz

Por otro lado, Eric Cárdenas informó que la Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de Barranco viene instando a los fans y admiradores de Pedro Suárez-Vértiz para que traigan póster al nuevo mural dedicado al cantante.

“Los fanáticos puedan dejar posters u hojas que quieran colocar detrás de Pedro y de las letras para que el mural no sea algo pasajero, sino que tenga el sentimiento de la gente que lo quiere”, resaltó Cárdenas.

Cabe mencionar que el mural de Pedro Suárez-Vértiz puede ser una oportunidad de celebrar su cumpleaños, o recordar su partida a la eternidad. Su rostro se encuentra en Barranco, mismo distrito donde también fueron inmortalizados artistas como: Chabuca Granda, Susy Díaz, Rosita Guzmán y Blanca Varela.

Pedro Suárez-Vértiz falleció el 28 de diciembre de 2023 en su casa en Miraflores. | Fuente: Instagram

Familia de Pedro Suárez-Vértiz realizó misa para conmemorar primer año de su muerte

La familia de Pedro Suárez-Vértiz realizó una misa para conmemorar el primer año de la muerte del cantante. Fue su esposa Cynthia Martínez quien anunció una misa en honor al exvocalista de Arena Hash para el sábado 28 de diciembre a partir de las 7:00 p. m.

La consagración al también productor peruano se hizo en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la avenida Armendáriz 350, en Miraflores, donde los familiares y amigos más cercanos a Pedro Suárez-Vértiz lo recordaron en oración.

Del mismo modo, Cynthia Martínez dedicó un emotivo mensaje con motivo del primer año de la partida del recordado músico peruano.

"Este año ha sido raro, una mezcla inmensa de emociones, de tratar, de no rendirme y, sobre todo, tratar de no cuestionarme. Creo que he sentido de todo: primero mucho dolor, luego duda, rabia, soledad, culpa, incertidumbre, miedo. No puedo negar que he sentido felicidad, especialmente con nuestros hijos, agradecimiento, sorpresa, calma, un poco de todo. No sé si es bueno o malo, solo sé que cada día que pasa debo seguir sin ti a mi lado", escribió Martínez en Instagram conmoviendo a sus seguidores.

Pedro Suárez-Vértiz junto a su esposa Cynthia Martínez. | Fuente: Instagram (cynthiamartinezt)

Hijos de Pedro Suárez-Vértiz preparan canción en homenaje a su padre

Previo a cumplirse un año de la muerte de Pedro Suárez-Vértiz, sus hijos Salvador y Tomás preparan una canción inédita en homenaje al cantante peruano.

El último lunes, Tomás Suárez-Vértiz anuncio en su cuenta de Instagram el adelanto de un nuevo tema para honrar a su progenitor.

"Ha sido un gran año. Una gran mitad de año en términos literales (…) 2024 se cierra con grandes historias que contar y mucho por agradecer. Todos los conciertos fueron dedicados a mi padre, para mantener su arte vivo y en lo más alto", escribió el joven músico.

Asimismo, compartió un breve extracto del tema. "Es un honor haber tocado tus canciones, papá. Seguirá siendo así, pero ahora me toca a mí. Esta canción es para ti", expresó.

El mensaje estuvo acompañado de un video con un ‘audio demo’ que anuncia: "Salvador y Tomás Suárez-Vértiz. Pronto", mientras se escucha un electrizante solo de guitarra y se muestran imágenes de Pedro Suárez-Vértiz sonriendo a la cámara.

