Diego Maradona le confesó a Chespirito que era su ídolo en una entrevista realizada en el 2005. | Fuente: Twitter

La muerte de Diego Maradona sigue dando la vuelta al mundo y tan pronto se dio la noticia, comenzaron a resaltar las anécdotas más recordadas del astro argentino y una de ellas fue cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños en México.

Ambas celebridades se encontraron en el 2005 cuando el futbolista invitó al artista cómico a participar del programa “La noche del 10” donde conversaron y pudieron compartir su admiración el uno por el otro.

“Usted es mi ídolo, maestro. Usted es mi ídolo de verdad”, dijo conmovido Maradona a Gómez Bolaños, quien respondió: “Y el mío es Maradona. Nunca gocé tanto los partidos de fútbol, que me encantan, como los que Maradona pegado al pasto y al balón”.

En este encuentro, el “Dios” le repitió innumerables veces al mexicano que era fanático de “El Chavo del 8” y que cada episodio le dio tranquilidad en momentos turbulentos.

“Lloro de risa con su humor y me hace muy bien verlo. Pasé momentos muy malos en mi vida, pero cuando veía al Chavo era como que me relajaba, como que me entraba una tranquilidad muy grande dentro de mí”, resaltó Maradona a lo largo del segmento en el que conversó con Roberto Gómez Bolaños.

A pesar de sentirse halagado por el argentino, Gómez no dudó en resaltar la virtud de Diego Armando en el fútbol: “Maradona encabeza toda esa legión de grandísimos jugadores, pero Maradona ha sido lo máximo”.

Tanta fue la admiración del futbolista por el actor mexicano que, según el conductor Matías Martín, reveló que, a cambio de hacer la entrevista con Chespirito, le dieran una copia en VHS de todas las temporadas de “El Chavo del 8” ya que iba a entrar en rehabilitación en Cuba y quería entretenerse con el programa.

Como se recuerda, en la isla no lo transmitían y en la clínica, el argentino no tenía acceso a la tv por cable, así que pidió el material para disfrutar su proceso de recuperación.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

El colombiano Jorge Isaacs escribió apenas un librillo de poemas y esta novela, “Maria”, posiblemente la mejor contribución americana a la literatura romántica. Estudió en Bogotá y renunció a la carrera médica para embarcarse en la batalla del Cauca, lugar donde se sitúa la trama de la novela.