"Es terrible, pero no tengo tiempo para el dolor": Felpudini habla de su lucha contra el cáncer al pulmón

A inicios de marzo, el actor cómico Rodolfo Carrión, más conocido como ‘Felpudini’, reveló que está en tratamiento oncológico, luego que le detectaran cáncer al pulmón. Después de haber pasado por una serie de terapias, el artista está más estable y reapareció en televisión para contar su lucha contra esta enfermedad.

"Desde que el cáncer es engendrado ya tiene su pasajito de vuelta, es terrible, pero hay que asumirlo serenamente. Voy a ganar de lejos. Es constancia, perseverancia y seguir todo el tratamiento. Para mí no ha cambiado mi perspectiva de vida. Si me preguntas cómo estoy en este momento, te diría que estoy espectacular”, dijo en La banda del Chino.

‘Felpudini’ reveló que el cáncer al pulmón está en fase 4, es decir, que el mal se ha propagado en otras partes del cuerpo.

“Me mandaron a hacer unas tomografías y eso salió y me dijeron que estaba bien avanzado... Todo lo bueno que me ha dado la vida, todo lo que he vivido, está más alto que cualquier otro problema. Entonces, valoro cada día y no tengo tiempo para el dolor", señaló con calma.

'Felpudini' está siendo atendido en el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia

'Felpudini' mencionó que está siendo atendido por especialistas del Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia, lo que le ha permitido llevar el tratamiento con tranquilidad y siempre con el respaldo de su familia.

"Siempre he mantenido una actitud positiva, mirando hacia adelante. Me siento fortalecido por el apoyo de mi familia. Siempre he sido alguien que enfrenta los desafíos de frente, y esta situación no es una excepción. Es simplemente otra batalla en mi vida", afirmó el exintegrante de JB en ATV.

No es la primera vez que Rodolfo Carrión ha sido hospitalizado. En el año 2023, sufrió un ataque al corazón que requirió su internamiento, y en 2011 fue sometido a una uretrotomía debido a dolores abdominales.

¿Cómo prevenir el cáncer al pulmón?

De acuerdo con el doctor Diego Maldonado, neumólogo de la Clínica Cleveland, el primer paso es dejar de fumar, ya que el tabaco es responsable del 85 % al 90 % de todos los cánceres de pulmón. El control del tabaco y educación para dejar de fumar son las intervenciones más importantes para la prevención.

Lamentablemente, a pesar de una implementación óptima de estas estrategias, el número de casos siguen en aumento. La mayoría se le atribuye al uso del tabaco, inclusive en los pacientes no fumadores con este diagnóstico, un buen porcentaje se atribuye a la contaminación ambiental y al humo del cigarrillo.

Si bien el índice de tabaquismo ha disminuido, esto no se refleja en una disminución en los índices de cáncer de pulmón en Latinoamérica y el mundo. Existen nuevas recomendaciones para la detección temprana y screening del mal, esto es como una tomografía de pecho de baja radiación.

La intención es de detectarlo en estadio temprano (estadio I) para proveer la cura. Este tipo de práctica en Estados Unidos se ha convertido en cuidado de prevención estándar.

