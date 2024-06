Donald Trump llena de elogios a Taylor Swift: "La encuentro muy hermosa"

Taylor Swift fue mencionada por Donald Trump en una entrevista realizada por Ramin Setoodeh, coeditor de Variety. El expresidente llenó de elogios a la nueva 'reina del pop' en 'Aprendiz en el país de las maravillas: cómo Donald Trump y Mark Burnett tomaron a Estados Unidos a través del espejo', libro que el periodista escribió sobre la participación de Trump como estrella de realitys televisivos.

En efecto, cuando Setoodeh le preguntó a Trump por Taylor Swift en noviembre del año pasado, un mes después de que la cantante lanzara su documental 'The Eras Tour', el exmandatario no dudó en alabar a la cantante.

"Creo que es hermosa, ¡muy hermosa! Ella me parece muy hermosa. Creo que ella es liberal. Probablemente no le guste Trump. He oído que tiene mucho talento (...) Creo que es muy hermosa, en realidad ¡inusualmente hermosa!", manifestó Trump.

Taylor Swift, hasta la fecha, no se manifestó públicamente sobre las elecciones norteamericanas el 2024 donde Donald Trump es el candidato republicado y Joe Biden el candidato demócrata.

Taylor Swift es una cantante de pop estadounidense ganadora de 14 premios Grammy. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Taylor Swift mostró apoyo a candidatos demócrata de Tennessee el 2018

En el 2018, Taylor Swift apoyó públicamente a Phil Bredesen y Jim Cooper, candidatos demócratas para el Senado y la Cámara de Representantes de Tennessee en las elecciones de ese año.

"En el pasado he sido reacia a expresar públicamente mis opiniones políticas, pero debido a varios eventos en mi vida y en el mundo en los últimos dos años, ahora lo siento muy diferente", señaló Swift ese año en su cuenta de Instagram.

"Siempre he emitido y siempre emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país", añadió cuestionando la votación a la candidata Marsha Blackburn.

Taylor Swift cuestionó a Donald Trump a raíz de las protestas de George Floyd el 2020.Fuente: X (@taylorswift13)

Taylor Swift cuestionó a Donald Trump por protestas el 2020

Taylor Swift cuestionó a Donald Trump el 2020 cuando este era presidente de los Estados Unidos. De igual manera, la cantante emitió su apoyó público a Joe Biden y Kamala Harris ese mismo año a raíz de las protestas de George Floyd.

"Después de avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo durante toda su presidencia, ¿tiene el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ¿'Cuando empiezan los saqueos empiezan los disparos'? Lo expulsaremos en noviembre", escribió la intérprete de Shake It Off.

Al ser consultado por la posición política de Taylor Swift, Donald Trump no dudó en cambiar su discurso sobre la cantante. "¿Ella (Taylor Swift) es legítimamente liberal? ¿No es un acto? Me sorprende que una estrella del country pueda tener éxito siendo liberal", dijo.



