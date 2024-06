La icónica cantante Dolly Parton llevará la historia de su vida a Broadway en un musical que subirá a un escenario el próximo año, informó la artista a través de las redes sociales. Además de escribir la pieza, Parton también escribe la música para 'Hello, I'm Dolly - An Original Musical'.

"¡Hola, soy Dolly! He estado escribiendo la historia de mi vida como musical durante varios años y estoy orgullosa de anunciar que finalmente estamos desarrollando 'Hello, I'm Dolly - An Original Musical' para los escenarios de Broadway”, indicó en su página de X.

'Hello, I'm Dolly' es el nombre del primer álbum de estudio que Parton lanzó en 1967. El musical incluirá éxitos de la estrella, así como nuevos temas compuestos solo para el musical.

Parton trabaja en la historia con Maria S. Schlatter, quien escribió el guion del especial navideño de Netflix de 2020 de Parton, 'Christmas on the Square'.

Pese a que Parton, de 78 años, ha estado décadas en los escenarios, este será el primer musical sobre su vida y según la artista, el público "reirá, llorará y aplaudirá" y se divertirá.

Elvis Presley no pudo interpretar 'I Will Always Love You' de Dolly Parton

Elvis Presley no pudo interpretar ‘I Will Always Love You’, una de las canciones recordada por la interpretación de Whitney Houston para la película ‘El guardaespaldas’ en 1995 y que se originó como un hit de country de la autoría de Dolly Parton.

Precisamente, Parton reveló en una reciente entrevista a BBC Radio 2 que no pudo permitir a Elvis Presley interpretar ‘I Will Always Love You’, a pesar de que el cantante estadounidense se lo pidió luego de escuchar la canción días antes de llegar a las radios locales el 11 de marzo de 1974.

Según contó la artista de 77 años, Elvis quedó maravillado al escuchar la canción que había escrito pero que no pudo hacer que la grabe debido a los manejos del mánager Tom Parker, quien le había pedido a Dolly que diera la mitad de los derechos de ‘I Will Always Love You’ a Presley para que la pueda cantar, pero ella se negó.

“(A Elvis Presley) le encantaba la canción y quería hacerla. La tenía preparada. Ya me habían llamado para que fuera al estudio y escuchara parte de la canción. Y una noche antes, el coronel Tom Parker me habla por teléfono y dice ‘Bien sabes que no grabamos con Elvis a menos que tengamos los derechos de publicación con él. O al menos la mitad de los derechos de publicación'”, contó la compositora.

