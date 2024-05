Fanáticos de Taylor Swift indignados por foto de un bebé en el piso durante concierto en París

La imagen de un bebé descansando en el suelo durante uno de los conciertos del Tour de las Eras de Taylor Swift en París ha generado una ola de indignación entre los seguidores de la cantante. La foto, compartida en Twitter por el usuario @jacnights13, muestra al infante acostado sobre un abrigo morado en la sección de pie de la Arena de La Défense.



Aunque en la imagen se puede observar a alguien de pie cerca del pequeño, su relación con el bebé no está clara. El usuario, que afirma haber asistido al show que realizó Taylor el último viernes, resaltó la inseguridad de tener a un bebé en ese espacio y expresó que sería apropiado llamar a la seguridad.

¿Qué dijeron las redes sociales sobre la foto?

La foto se volvió rápidamente viral, generando reacciones de consternación en las redes sociales. Muchos criticaron la decisión de llevar a un bebé a un evento de tal magnitud, señalando los riesgos para su seguridad y bienestar, así como la importancia de proteger la audición de los menores en ambientes ruidosos.



Un representante de La Défense Arena le dijo a Page Six: "Para los espectadores con un niño pequeño en el piso, se les propuso una disposición de asientos alternativa, pero fue rechazada por los titulares de los boletos". Hasta el momento, ni Taylor Swift ni sus representantes han emitido comentarios al respecto.

La presencia de un bebé en uno de los conciertos de Taylor Swift en París ha suscitado controversia.Fuente: X: @jacnights13

Taylor Swift regresa con The Eras Tour

Este incidente surge en medio del The Eras Tour de Taylor Swift, marcando su regreso a los escenarios parisinos después de un período de pausa y la publicación de su nuevo álbum, The Tortured Poets Department. La cantante ha realizado ajustes en su vestuario y lista de canciones para incluir temas de este último trabajo, que ha alcanzado el éxito en las listas de éxitos.



A raíz del lanzamiento de su disco, Swift ajustó la estructura del show para incluir nuevas canciones y modificó el orden en que presenta las distintas fases de su carrera. Estos ajustes reflejan no solo la evolución artística de Swift, sino también su esfuerzo por ofrecer una experiencia en constante renovación para sus seguidores.

The Tortured Poets Department, el álbum más vendido de la década

El nuevo álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, ha tenido un impresionante debut en el mercado. En poco más de una semana, se ha convertido en el mejor lanzamiento de su carrera y en el álbum más vendido de esta década, con 6,6 millones de copias físicas vendidas en todo el mundo, según datos de su discográfica.



A pesar de las dificultades que enfrentan los artistas anglosajones en mercados como el español, Swift ha logrado alcanzar el número 1 en ventas, siendo este su cuarto álbum en lograrlo. Además, ha obtenido el certificado de doble disco de platino en España, lo que equivale a un mínimo de 40 mil copias vendidas, una cifra poco común en tan poco tiempo.



El último álbum de Taylor Swift se convierte en el mejor debut de su carrera y en el más vendido de la década.Fuente: AFP

Una fanática de la cantante estadounidense Taylor Swift espera en una fila para asistir al concierto en el Paris La Defense Arena como parte de su gira The Eras Tour.Fuente: AFP

Los espectadores aplauden mientras la cantante Taylor Swift actúa en el escenario en el Paris La Defense Arena como parte de su gira The Eras Tour.Fuente: AFP

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis