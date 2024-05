"Bienvenida a España, querida Taylor Swift": Alejandro Sanz comparte inédita foto con la cantante

Alejandro Sanz y Taylor Swift tuvieron un encuentro en LOS40 Music Awards de 2012. | Fuente: Instagram (alejandrosanz)

Taylor Swift dará dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, este miércoles 29 y jueves 30 de mayo como parte de su 'The Eras Tour'. Previo a los dos eventos, la ídolo pop del momento recibió el saludo de uno de los artistas más importantes en dicha ciudad: Alejandro Sanz.

Mediante sus redes sociales, el cantante español no dudó en mandar su mensaje de bienvenida a Taylor Swift compartiendo una inédita fotografía con ella donde la sostiene de la cintura mientras ambos miran la cámara fijamente.

En la instantánea, se ve a Taylor Swift usando un revelador vestido plateado. Del mismo modo, se ve al intérprete de 'Corazón partío' y 'Amiga mía' con una chaqueta azul marina oscura con un polo negro dentro y un collar de plata.

"Bienvenida a casa, querida Taylor Swift. España te quiere", se lee en la descripción con la fotografía subida este martes por el compositor madrileño de 55 años en su cuenta oficial de X (ex Twitter) donde diversos usuarios se mostraron emocionados por un posible reencuentro entre ambos.

"Adolescencias encontradas. Ideal para madres e hijas", "Hagan un dueto juntos", "Sería un dúo histórico", "Me encanta esa foto, bienvenida, Taylor", "Hasta Alejandro Sanz es ‘swiftie’", "No estaba psicológicamente preparada para amar tanto esta foto", "Mi música favorita en español e inglés juntas", fueron algunos de los comentarios.

Taylor Swift cantará en el estadio Santiago Bernabéu este miércoles 29 y jueves 30 de mayo. | Fuente: Instagram (taylorswift)

¿Cuándo y dónde se tomaron una foto Taylor Swift y Alejandro Sanz?

La fotografía de Taylor Swift y Alejandro Sanz se tomó en enero de 2013. El encuentro entre ambos artistas se dio en el evento de LOS40 Music Awards 2012. Fue la propia emisora internacional quien confirmó que la foto fue tomada cuando Swift se llevó el premio a Mejor artista internacional aquel año.

"Alejandro y Taylor coincidieron juntos en el basckstage del escenario que montamos para LOS40 Music Awards de aquel año en el Palacio de los deportes. El recinto que todos conocemos ahora como el WiZink Center de Madrid", sostuvo el portal musical.

En aquella oportunidad, la nueva 'Reina del pop' salió del escenario del WiZink Center para interpretar sus temas ‘Love Story’ y ‘We are never ever getting back together’. Por su parte, Alejandro Sanz asistió al evento para recibir su premio de honor a Mejor artista del siglo XXI donde, además, cantó sus temas: 'No me compares' y 'Mi marciana'.

Alejandro Sanz compartió foto junto a Taylor Swift dándole la bienvenida previo a concierto en España. | Fuente: Instagram (alejandrosanz)

Taylor Swift dará dos conciertos en Madrid este 29 y 30 de mayo

Taylor Swift cantará en el estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid, este 29 y 30 de mayo con la asistencia de más de 100 mil personas, aproximadamente, de acuerdo con el reporte de venta de entradas compartida por medios de dicha ciudad.

Asimismo, se espera que los dos conciertos de Taylor Swift comiencen a las 8 de la noche en el recinto deportivo hasta pasando la medianoche donde los fanáticos podrán escuchar sus más sonados sencillos.

De igual manera, se supo que la banda estadounidense Paramore se encargará de telonear a la artista elegida por la revista Time como persona del año 2023.

Welcome home dear Taylor. Spain loves you ♥️@taylorswift13 pic.twitter.com/EHRC3RpXef — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 28, 2024

