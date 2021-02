Drew Barrymore y Steven Spielberg se reencontraron durante el programa "The Drew Barrymore Show". | Fuente: Composición (EFE/AFP)

Drew Barrymore despegó su carrera actoral cuando tenía apenas siete años. Era 1982 y la actriz protagonizó “ET”, una cinta dirigida por Steven Spielberg, con quien tuvo un emotivo reencuentro en la última edición del programa “The Drew Barrymore Show”.

La reunión se dio luego de que la intérprete recordara su paso por aquella película ochentera, en la que establecía contacto con un extraterrestre. Fue entonces que el cineasta se conectó a la transmisión y Barrymore no pudo evitar las lágrimas de la emoción.

“Fue la primera persona a la que le importé”, dijo la actriz con la voz entrecortada. Y Spielberg le respondió: “Me sigues importando. Todavía recuerdo a la pequeña rubia que fue un huracán pasando por mi oficina y cautivando la audición. Después sería una tormenta que cautivaría al mundo”.

Para Barrymore, la confianza del director fue determinante para su trayectoria. “Siempre me inspiraste a dar lo mejor de mí”, señaló. Pero la presencia de Spielberg también ha sido clave en su vida personal, pues él asistió al nacimiento de sus hijas.

“Y luego sostuviste a mis dos hijas, mi Olive y mi Frankie. Olive, justo cuando nació, era tan chiquita y ella se durmió en tu pecho”, recordó la actriz de “Scream” y “Los ángeles de Charlie”.

Dos carreras consolidadas

Luego de “ET”, Drew Barrymore protagonizó otras películas como “Firestarter”, “Irreconcilable Differences” y “Cat’s Eye”. Pero el paso de su infancia a la adolescencia estuvo marcado por las adicciones.

Tenía 13 años cuando su madre decidió enviarla a rehabilitación, debido a la espiral de drogas y autodestrucción en la que había caído. A principios de los años noventa, tras recuperarse, participó en cintas icónicas de la época como “Batman Forever”, “Scream” y “Everyone Says I Love You”.

Por esos años Barrymore afianzó su perfil actoral en papeles de comedias románticas como “The Wedding Singer” y “Wishful Thinking”, y en la primera década de 2000 integró el elenco de producciones taquilleras como “Los ángeles de Charlie” y “Como si fuera la primera vez”.

Steven Spielberg, por su lado, es uno de los directores más importantes en la industria de Hollywood. A lo largo de su carrera, ha dirigido títulos claves como “Tiburón”, “Encuentros cercanos del tercer tipo”, la franquicia de Indiana Jones, entre otros.

Además, el cineasta es ganador de cuatro premios Oscar, tres de ellos por sus películas “La lista de Schindler” y “Salvando al soldado Ryan”.

