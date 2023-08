Dua Lipa sobre ser madre: "El único bebé en el que estoy pensando es mi nuevo disco"

Dua Lipa es una de las cantantes que está en la cima de su carrera y ha estado cosechando el éxito desde que publicó Future Nostalgia. Este no solo fue el álbum más vendido, sino que la ha mantenido dentro de las artistas más escuchadas en las plataformas digitales.

Este 2023, sigue coronando tras el lanzamiento de Dance The Night, canción que forma parte de la banda sonora de Barbie. No solo le está yendo bien en su carrera, también en su vida sentimental ya que reveló estar enamorada de su pareja, el director Romain Garvais.

Si bien Dua Lipa confesó que en algún momento le gustaría formar una familia, descartó que actualmente esté pensando en convertirse en madre. En entrevista con la revista Vogue en su edición francesa, dejó en claro su posición.

“No tengo nada planeado, el único bebé en el que estoy pensando es mi nuevo disco. Para mí, cuando sea el momento adecuado, lo sabré. Pero hasta entonces tengo otras prioridades. Quiero seguir aprovechando al máximo mi juventud”, comentó la artista de 28 años.

Dua Lipa y Romain Gavras hicieron oficial su relación

El amor tocó su puerta. Después de estar soltera durante un tiempo, la cantante y modelo Dua Lipa (28) presentó a su nueva pareja en la alfombra roja del Festival de Cannes 2023, donde acapararon todas las miradas.

Mientras se abrazaban y besaban, la intérprete de Don’t Start Now posó para los fotógrafos junto al director francés Romain Gavras (42) antes de asistir al estreno de la película 'Omar la Fraise'. Es la primera vez que se deja ver con él por lo que sus fotos se viralizaron rápidamente.

Ambos llamaron la atención con su look totalmente negro. Dua Lipa lució un vestido con los hombros descubiertos mientras dejaba ver su cintura con una abertura, por su parte, el director, con un smoking.

Romain Gavras es conocido en la industria cinematográfica y musical ya que ha dirigido videos como No Church in the Wild, de Kanye West y Bad Girls, de MIA; en cine Athena, El mundo es tuyo, Notre Jour Viendra y Across the Universe.

Antes de Dua Lipa, el cineasta francés tuvo una relación con Rita Ora, sin embargo, después de que terminaron, la cantante se casó con Taika Waititi. Por otro lado, la intérprete mantuvo un romance con Anwar Hadid, hermano de Gigi y Bella.