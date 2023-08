Miley Cyrus se sumerge en su pasado en el emotivo sencillo 'Used to be young'

La cantante Miley Cyrus presentó su nuevo sencillo Used to be young, una canción nostálgica en la que echa una mirada al pasado y reflexiona sobre su crecimiento y evolución personal. La intérprete de 30 años se adentra a su propia historia y emprende un viaje emocional, que le llevó más de un año para tomar forma.

El lanzamiento va acompañado de un conmovedor videoclip en el que Cyrus interpreta la canción con lágrimas en los ojos, vestida con una camiseta blanca que presenta el icónico rostro de Mickey Mouse, símbolo de su juventud y de su paso por la popular serie Hannah Montana, de Disney Channel. La canción surge seis meses después del lanzamiento de su último álbum de estudio, Endless summer vacation.

En redes sociales, Cyrus compartió: "Esta canción es sobre honrar lo que hemos sido, amar lo que somos y celebrar en lo que nos convertiremos. Me siento orgullosa cuando reflexiono sobre mi pasado y alegre, cuando pienso en el futuro. Agradezco a mis fieles fans que hacen mis sueños realidad a diario. Estoy sinceramente agradecida por la estabilidad de su apoyo firme. Esta canción es para ustedes".

En la canción, Miley Cyrus comparte que dejó el "vivir rápido" en el pasado y que se dio cuenta de que las "barras libres llevan a corazones rotos". "No vale la pena llorar por las cosas que no puedes borrar, como tatuajes y arrepentimientos o palabras que no quise decir", reflexiona. "Sé que solía ser loca / Sé que solía ser divertida / Dices que solía ser salvaje / Yo digo que solía ser joven", dice la letra de la canción, una melodía "optimista, triste y alegre a la vez".

Los seguidores respondieron con entusiasmo y amor, expresando cómo la música de Miley Cyrus ha influido en sus vidas y experiencias. "Lo que me ayudaste a crecer y a ser quien soy", "Qué locura es crecer contigo", "Te amo. Crecer con tu música me parece increíble", "Esta canción me da vibras de The Climb y me encanta", "Sigues siendo joven y bella", "No sabes todo lo que removiste", "Hoy es mi cumpleaños y esta canción me hizo pensar mucho. Gracias", escribieron algunos de sus devotos fans.

El proceso de creación de Used to be young fue revelado por Cyrus en una publicación anticipada en Instagram, donde compartió la letra de la canción antes de su lanzamiento oficial. La artista confesó que había dedicado los últimos 18 meses de su vida a esta canción que consideraba en constante evolución. "Ha llegado el momento de sacar una canción que podría seguir perfeccionando siempre", escribió la artista en Instagram poco antes del estreno.

Desde su debut a los 13 años en la popular serie de televisión Hannah Montana (2006-2011), producida por Disney Channel, Miley Cyrus ha recorrido un camino audaz en su carrera. Su transición a una imagen más madura y transgresora, alejándose de la etiqueta de chica Disney, no estuvo exenta de críticas. Sin embargo, la artista ha demostrado su habilidad para evolucionar y sorprender.

Antes de Usted to be young, el sencillo Flowers, donde hace referencia a su matrimonio fallido con Liam Hemsworth, se convirtió en uno de sus mayores éxitos: alcanzó el número uno de la lista de Billboard a nivel global y rompió el récord de reproducciones en Spotify, superando a la exitosa Music Session #53 de Shakira y Bizarrap.