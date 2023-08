Yailin 'La más viral' le dedica 'Mi ex tenía razón', canción de Karol G, a Tekashi 6ix9ine

La relación entre Yailin ‘La más viral’ y Tekashi 6ix9ine ha sido tendencia en redes sociales desde que se mostraron juntos. Como se recuerda, la rapera dominicana tuvo un polémico romance con Anuel AA.

Sin embargo, parece que todo quedó atrás y está viviendo un buen momento junto a su pareja. Tanto así que le dedicó Mi ex tenía razón, la última canción de Karol G.

"Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor, mi ex tenía razón", se le escuchó decir a Yailin 'La más viral' mientras Tekashi 6ix9ine está recostado sobre ella y le da un beso.

Después de que este video se hiciera viral en las redes sociales, los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar. Muchos de sus seguidores creen que aún no supera a Anuel AA, mientras que otros esperan que pueda unirse a Karol G pasa sacar una canción.

“Cuando no puedo con el enemigo lo mejor es unirte a él”, “Las fans sufriendo y ellas dos haciendo sus vidas... Yailin estaba en un Bichota’s Wednesday ella se burla del sistema y es BICHOTA!”, “Y algunas fans de Yailin criticando la canción y diciendo que no escuchará a Karol”, “Están obsesionados con Anuel esos dos”, fueron algunos de los mensajes.

Yailin 'La más viral' y Tekashi cantan 'Mi ex tenía razón', la nueva canción de Karol G.

Yailin 'La más viral' le declara su amor a Tekashi 6ix9ine

Una vez más, Yailin ‘La más viral’ y Tekashi 6ix9ine confirman que están hechos el uno para el otro. El último fin de semana, los cantantes estuvieron juntos en Cuba donde ofrecieron un concierto y cantaron Shaka Laka, su más reciente éxito.

El Festival de Música Cayo Santa María atrajo a miles de fanáticos quienes presenciaron la sorpresa que le preparó la artista a su compañero. Tras terminar su presentación, Yailin le dedicó unas emotivas palabras de amor y de agradecimiento:

“Quiero decirte que gracias por haber llegado a mi vida. Gracias por darme el valor que yo me merezco. Gracias por invertir tu tiempo en mí porque sé que tienes tu carrera y nosotros somos artistas. Gracias por amar a Cattleya, a mi mamá. Gracias, te amo”, dijo la cantante mientras le tomaba la mano a Tekashi 6ix9ine.

Después de sus palabras, el intérprete le dio un beso y le respondió “Te amo”. A pesar de que la pareja no ha confirmado una relación, cada vez son más las situaciones que aumentan los rumores.