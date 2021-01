Dwayne Johnson recordó a su padre Rocky Johnson a más de un año de su muerte. | Fuente: Instagram

Dwayne Johnson lleva su vida a la pantalla chica con “Young Rock”, una serie biográfica que se estrenará en la cadena estadounidense NBC el próximo 16 de febrero y en la que correrá el velo de su intimidad al contar aspectos de su familia y, por supuesto, su padre, el famoso luchador Rocky Johnson que perdió la vida en enero de 2020.

De su paso por los cuadriláteros de la WWE hasta su inicio como actor en cintas de aventuras y catástrofes naturales, la producción creada por Nahnatchka Khan ofrece un vistazo al interior de ‘La Roca’, quien hace poco, en conversación con la revista People, comentó que este proyecto se convirtió en una suerte de terapia para saldar algunas cuentas con su padre.

“Escribir una serie sobre determinados episodios de mi vida fue muy difícil. La relación que tuve con mi padre fue increíblemente complicada. Se puede decir que el nuestro fue un amor duro”, comentó el luchador en retiro. “De alguna manera, me ha permitido apreciar mucho más los tiempos difíciles. Hoy puedo sacar muchas lecciones positivas de todo lo que pasó”, reflexionó.

“Young Rock” también muestra pedazos de la infancia de Dwayne Johnson, así como de su ascenso actoral en Hollywood, que le ha deparado más de una satisfacción al ser, actualmente, el actor mejor pagado de la industria cinematográfica, según un informe que la revista Forbes publicó en agosto de 2020.

LA DIFÍCIL HISTORIA DE ROCKY JOHNSON

En cuanto a su historia familiar, 'La Roca' relató a la revista GQ que pese a tener un padre presente, Rocky Johnson era difícil de tratar. Su personalidad complicada se forjó tras quedar huérfano de papá a los 13 años, edad clave en la que se convirtió en “el hombre de la casa” y debió lidiar con un entorno familiar difícil.

“El día de Navidad, su madre llevó a un novio borracho a casa y orinó en el pavo. Al verlo, mi padre cogió una pala, dibujó una línea en el jardín y dijo: ‘Si pasas de esta línea, te mato’. El tipo respondió: ‘Que te jodan’ y cruzó la línea. Mi padre le dio en la cabeza con la pala y lo dejó inconsciente”, recordó Dwayne Johnson.

Producto de esta amenaza, Rocky Johnson debió dejar su casa a pedido de su madre a los 13 años. Un episodio de lucha que se repetiría en otro periodo de su vida, cuando ya era una estrella de la WWE —como más tarde lo sería también su hijo Dwayne— y debió enfrentarse al racismo de la época, según detalló en una antigua entrevista a The Hannival Tv.

“Querían azotarme en la televisión, como solían hacer con los esclavos y todo eso. Dije que no. Entré como un atleta y me iré como un atleta. Y creo que me respetaron por eso”, relató aquella vez. Parte de esa resistencia que opuso ante los embates inspiraron a 'La Roca' durante su carrera y estas enseñanzas se ponen de manifiesto en “Young Rock”.