Murió Eddie Palmieri, reconocido pianista e ícono de la salsa, a los 88 años

La salsa está de luto. Eddie Palmieri, reconocido pianista y compositor estadounidense, de origen puertorriqueño, falleció a los 88 años en su natal Nueva York este miércoles 6 de agosto, según informaron medios y agencias internacionales.

Por otro lado, el cantante y compositor puertorriqueño Bobby Cruz confirmó la lamentable noticia en su cuenta oficial de Facebook colocando una foto de una de las leyendas e íconos de la salsa en todo el mundo.

"Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias, por tanto, un abrazo para la familia. Bobby", escribió el músico dedicándole un emotivo post a Palmieri.

Hasta el momento, se desconoce la causa principal del deceso del artista ganador de tres premios Grammy en 1976, 1983 y 1985. Sin embargo, se sabe que estuvo sin actividad debido a complicaciones en su salud.

Fue en diciembre de 2024, que el famoso intérprete de Bilongo y Vámonos pa'l monte anunció la cancelación de sus presentaciones con el fin de recuperarse.

"Tras recientes consultas con mis médicos, me han aconsejado suspender temporalmente todos los viajes y presentaciones en vivo para priorizar mi salud", señaló el pianista en sus redes sociales.

Eddie Palmieri incursionó en la musical tropical y en la salsa logrando formar su banda La Perfecta. | Fuente: Instagram (eddiepalmieri)

