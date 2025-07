Edgar Vivar recuerda a Ricky Tosso y responde a las críticas sobre la serie de Chespirito y Florinda Meza

El actor mexicano, querido por su papel del Señor Barriga, volvió a Lima y habló sobre su vínculo con el Perú, la serie de Chespirito y su relación con Florinda Meza.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Edgar Vivar, el entrañable Señor Barriga de El Chavo del 8, regresó a Perú y su visita no pasó desapercibida. El actor mexicano llegó como invitado especial del circo de Ernesto Pimentel, y aprovechó la ocasión para hablar de temas que siguen generando debate, como la serie Chespirito: Sin querer queriendo y las declaraciones de Florinda Meza que resurgieron en redes.

“Tengo que dar gracias acá arriba por permitirme regresar a esta tierra que quiero tanto, donde tengo amigos... y cada vez que vengo, tengo más”, comentó emocionado en una entrevista con América Espectáculos. El actor celebra, además, 56 años de una prolífica carrera artística en la que ha participado en películas, series y ha prestado su voz en el mundo del doblaje.

Vivar no ocultó su nostalgia al recordar a su gran amigo peruano, Ricky Tosso, fallecido en 2016. “Uno de ellos ya no está, y lo extraño mucho cada vez que vengo: Ricky Tosso. Encantador ser humano. Aquí estamos, hermano. Nos poníamos a conversar y él me cocinaba. Como él, tengo muy buenos amigos aquí. Soy muy afortunado”.

¿Qué piensa Edgar Vivar sobre la serie de Chespirito?

Consultado sobre la serie Chespirito: Sin querer queriendo, producción original de HBO Max basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, Edgar Vivar explicó que fue asesor histórico en algunos pasajes, pero aclaró que no todo en la historia es fiel a los hechos.

“Es una serie de ficción basada en hechos reales. Algunas situaciones se han romantizado. No la llamaría una caricatura, pero es la visión de sus hijos”, comentó. “Hay algunas cosas que no están tan apegadas a lo que realmente pasó, pero en esencia ahí está. Permite a la gente conocer aspectos poco conocidos de Roberto”.

También señaló que ciertas decisiones narrativas buscan el efecto mediático: “Las circunstancias que rodean algunas cosas… eso no deja de ser interesante, y a veces un poquito amarillista”.

Edgar Vivar y su opinión sobre Florinda Meza

Sobre las declaraciones de Florinda Meza, que han resurgido en redes y generado críticas, Vivar fue claro pero respetuoso: “Dicen que el hombre debe ser amo de sus silencios porque puede convertirse en esclavo de sus palabras”.

Y agregó: “La están defenestrando por declaraciones que hizo hace 20, 25, 30 años. Nadie puede ver el futuro, y uno puede cambiar. Hay que ser menos rígido”.

Finalmente, destacó que su relación con ella sigue siendo cordial: “Con Florinda me llevo muy bien hasta la fecha. Siempre me llevé bien con todos mis compañeros”.

Estas declaraciones llegan pocos días después de su visita al programa Esta noche con la Chola Chabuca, donde también se refirió a la actriz que dio vida a Doña Florinda: “Siempre fue muy cumplida, obsesiva en la perfección. Es muy perfeccionista, eso sí. La primera imagen que tengo de ella es de rubia… era muy guapa, muy atractiva”.

Mira el tráiler de Chespirito: Sin querer queriendo a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis