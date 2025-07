¿Posible reencuentro en Perú?: Edgar Vivar abierto a reunirse con María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Edgar Vivar, conocido por interpretar a los entrañables Señor Barriga y Ñoño en El Chavo del 8, volvió al Perú para participar en el circo de La Chola Chabuca. El actor mexicano concedió una entrevista al programa En Escena de RPP, donde habló del cariño que el público peruano mantiene hacia los personajes de la vecindad.

Vivar recordó que Perú fue el primer país que el elenco de la vecindad visitó durante su gira por Sudamérica, lo que marcó un antes y un después en la popularidad del programa en la región.

"Habíamos trabajado en Centroamérica y en algunos países del Caribe, pero el primer país que visitó El Chavo del 8 en Sudamérica fue Perú", confirmó. "Es mi visita número veintiuno al Perú. La primera fue en el Coliseo Amauta, y a partir de ahí no solamente he estado trabajando, sino también de visita, conociendo esta hermosa tierra".

En ese contexto, recordó una entrevista realizada en los años 70 por el periodista peruano Pepe Ludmir, quien logró reunir a todos los actores en el set original del programa. Según Vivar, ese reportaje fue clave para que El Chavo del 8 se diera a conocer ampliamente en América del Sur.

"Perú tiene una importancia, por lo menos para mí, trascendental en mi carrera. El primer periodista internacional que nos entrevistó fue el peruano Pepe Ludmir, a través del programa que tenía en Estados Unidos para toda América Latina", comentó.

Entre sus anécdotas impactantes sobre esa primera visita, mencionó que cuando llegaron al antiguo aeropuerto Jorge Chávez, una multitud emocionada invadió la pista de aterrizaje para recibirlos. La situación se volvió tan caótica que el elenco tuvo que regresar al avión.

"Tuvimos que reiniciar el descenso, desalojaron a la gente y, después, bajamos. Aquel día fue memorable", recordó entre risas.

Edgar Vivar abierto a reunirse con María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán

Actualmente, los actores del elenco original de la vecindad, como María Antonieta de las Nieves (la Chilindrina) y Carlos Villagrán (Kiko), también se encuentran en Perú para presentar sus espectáculos circenses. Al respecto, Edgar Vivar comentó que no tendría inconvenientes en reencontrarse con ellos en el país, todo depende de encontrar un espacio a sus apretadas agendas.

"Sabía que María Antonieta iba a venir porque también vive en México y mantengo contacto con ella. Carlos Villagrán vive fuera de México, y recién cuando llegué aquí supe que iba a estar. Esa es una coincidencia maravillosa, y ojalá pudiéramos reunirnos, pero las agendas están complicadas", comentó.

En cuanto a su relación con Florinda Meza, aseguró que se lleva bien con ella, pero que no mantienen contacto desde hace buen tiempo. Explicó que no ha habido motivos para comunicarse, incluso ahora que ella está por estrenar un documental.

"Me enteré por la prensa que ella lanzará ese documental, pero no se ha comunicado conmigo, y yo tampoco voy a buscar una comunicación con ella. No hay ningún motivo. Además, dadas las circunstancias que ha levantado la serie, me imagino que la deben estar asediando por todos lados, y no quisiera contribuir a eso", explicó.

"Yo me llevo muy bien con los que quedamos vivos; no cuesta trabajo llevarse bien con los demás. Además, uno está en una etapa en que los resentimientos, las envidias y otras cosas malas pesan mucho", agregó.

Finalmente, el actor explicó que dejó de interpretar a sus personajes hace más de 20 años, ya que considera que el respeto debe primar en muchos aspectos, especialmente cuando se trata de representar a un niño.

"Por decisión personal dejé de hacerlo por respeto al personaje, por respeto al público y por respeto a mí mismo. Seamos realistas: Dios es muy bueno, perdona todo, pero el tiempo no", concluyó.