"Es una infamia": Florinda Meza desmiente la teoría de Carlos Villagrán sobre la fecha de la muerte de Chespirito

Pone fin a las especulaciones. Florinda Meza desmintió una teoría que circula desde hace algunos años sobre la fecha de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, ya que se llegó a especular que esta habría ocurrido antes del 28 de noviembre de 2014, día en que se informó oficialmente su deceso.

Esta teoría surgió luego de una entrevista que ofreció Carlos Villagrán en 2022 al programa La divina noche de Dante y que ha vuelto a tomar fuerza con el estreno de la serie Sin querer queriendo. En esa ocasión, el actor que dio vida a Quico en El Chavo del 8 manifestó su duda sobre la fecha oficial de la muerte de Gómez Bolaños, comentando que habría ocurrido días antes de lo que se comunicó al público.

Villagrán dijo que la rapidez con la que se organizó el multitudinario homenaje en el Estadio Azteca le generó sospechas, pues durante el evento, miles de fanáticos asistieron con disfraces de los personajes creados por Chespirito, lo que, según él, habría requerido una preparación con mucha antelación.

¿Qué dijo Florinda Meza acerca de la fecha oficial de la muerte de Chespirito?

En 2023, Florinda Meza ofreció una entrevista al programa mexicano La saga con Adela Micha, en la que habló sobre los últimos días de vida de su Chespirito. Sin embargo, sus declaraciones llamaron la atención, especialmente por el fragmento en el que menciona que Roberto habría fallecido el 22 de noviembre, seis días antes de la fecha que se hizo pública.

Ante estos señalamientos, la actriz detrás de 'Doña Florinda' respondió a un usuario en su cuenta oficial de Instagram, quien le preguntó sobre dicha teoría.

"Hola, Florinda. ¿Qué tan cierto es que Don Roberto no murió el mismo día que lo hicieron público? ¿Es cierto que lo resguardaron cerca de una semana? Tengo esa gran duda", fue el comentario recibido.

La actriz no tardó en desmentir la versión: "Es una infamia. Con eso no se juega. Además, hay respaldo legal, acta de defunción y sus propios hijos de testigos. Si el homenaje en el Azteca es lo que les extraña, les diré que Televisa tenía todo preparado (y firmado por Roberto) para que cuando ocurriera ese terrible momento, se activara el protocolo de organización. Es una terrible mentira, de todas las que se han dicho es la más vil".

La teoría de Carlos Villagrán sobre la fecha de muerte de Chespirito

Durante su entrevista en 2022, Carlos Villagrán dijo que Roberto Gómez Bolaños podría haber fallecido antes del 28 de noviembre de 2014. Según argumentó, esa posibilidad se le ocurrió por la logística detrás del homenaje en el Estadio Azteca.

"Me doy cuenta que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda fue de: 'aguántamelo'", expresó.

El actor también manifestó su incredulidad ante la rapidez del evento. "¿A qué hora los hicieron?", dijo en referencia a los vestuarios y la organización general.

Incluso llegó a insinuar que el féretro podría haber estado vacío durante el velorio: "No había nadie, no había nada en el cajón… yo pienso, pero no me consta nada".

