'Atrévete a vivir', el documental en el que Florinda Meza contará su verdad, ya tiene tráiler oficial

Luego de haber sido blanco de críticas por lo mostrado en la serie Chespirito: Sin querer queriendo y desmentir algunas historias sobre cómo empezó su relación con Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza está lista para contar su verdad a través de un documental sobre su vida y trayectoria profesional.



Titulado Atrévete a vivir, el tráiler de la producción fue presentado este viernes en el programa Despierta América. En las imágenes se muestran fotografías de la actriz, acompañadas de una narración que dice: "Algunas historias empiezan en el silencio, con una niña que soñaba más allá del dolor". El documental estuvo en desarrollo desde 2021 y, según su productor Javi Domz, incorpora el uso de inteligencia artificial (IA).



¿Qué contará el documental de Florinda Meza?

Según Domz, esta producción busca mostrar el lado menos conocido de la actriz mexicana. En declaraciones recogidas por el medio Contramuro, detalló que el proyecto hará un recorrido completo por la vida de Florinda Meza, desde su infancia hasta la etapa posterior al fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños.

"Van a conocer a Florinda desde sus orígenes: su familia, su niñez, su adolescencia, sus trabajos, cómo llega a la televisión, cómo conoce a Roberto Gómez Bolaños, cómo vive su romance y, lo más importante, cómo vive sus días después de haber perdido al amor de su vida", explicó.

¿El documental de Florinda Meza es una respuesta a la serie Chespirito: Sin querer queriendo?

Además de utilizar inteligencia artificial para enriquecer el contenido visual, el documental incluirá imágenes inéditas y testimonios de personas cercanas a Florinda Meza.

Domz aclaró que el objetivo no es competir con la serie Chespirito: Sin querer queriendo, sino ofrecer "una mirada más fiel a la realidad".

"Esa Florinda que ustedes ven en la serie es dramatizada. Obviamente la intención no es competir con la bioserie, pero una bioserie se dramatiza para vender. Un documental va con fotos, testimonios, fechas, videos, gente que fue parte de su vida", explicó.

Domz también cuestionó la manera en que la actriz ha sido retratada en la serie de HBO Max.

"No puedes decir que quieres, admiras y le agradeces a alguien y luego vas y le haces daño de la manera que lo están haciendo. El personaje que ustedes están viendo en la serie ni siquiera encaja con lo que está en el libro, que se supone que está basado de Roberto. Lo único que sé que Florinda opina es que esa no es ella. Esa que está ahí es un personaje que no está basado en ella", subrayó.

¿Cuándo se estrena el documental de Florinda Meza?

El documental Atrévete a vivir aún no tiene fecha oficial de estreno, pero se espera que vea la luz tras la emisión del episodio final de la serie de Chespirito: Sin querer queriendo.