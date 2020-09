Florinda Meza aseguró que la primera cancelación de "El Chavo del 8" impactó de manera negativa en Roberto Gómez Bolaños. | Fuente: Instagram / Florinda Meza

El desacuerdo entre Televisa y Roberto Gómez Fernández, hijo del popular Chespirito, dejó fuera del aire a “El Chavo del 8”. Pero no es la primera vez que la emblemática serie sufre este tipo de contratiempos en la pantalla chica.

Al cumplir sus 25 años en la televisión, el programa de la bonita vecindad sufrió su primera cancelación y sus episodios no pudieron ser transmitidos. Así lo recordó Florinda Meza el pasado 20 de septiembre, en conversación con la actriz Cynthia Klitbo para su canal de Facebook.

“Primero lo sacan del aire 15 días antes de que cumpliera los 25 años ininterrumpidos en México, pero seguía al aire en otras partes del mundo. En fin, total que Roberto estaba en una profunda depresión, solo el teatro, la obra ‘11 y 12’ lo sacaba, lo levantaba, pero fue empeorando, empeorando, después supimos qué era”, dijo Meza.

De acuerdo con la intérprete de personajes icónicos como Doña Florinda y La Popis, este tipo de emociones negativas —“frustraciones” las llamó ella— son capaces de ocasionar enfermedades como la depresión.

La Tertulia e La Klitbo Hoy nos acompaña Florinda Meza que nos platicara sobre su gran trayectoria artística. #florindameza #actriz #latertuliadelaklitbo #facebooklive #méxico Publicado por Cynthia Klitbo Oficial en Domingo, 20 de septiembre de 2020

SU CERCANÍA CON ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ

Por otro lado, Florinda Meza afirmó que Roberto Gómez Fernández, actual director general del Grupo Chespirito, debutó como director de cámaras gracias a ella, quien decidió darle una mano en una su primera oportunidad en televisión.

“Roberto Junior desde muy chiquito estuvo junto a nosotros, desde los 17 años, en fin, mucho junto a mí, aunque muy poco lo menciona…, y aprendió, realmente aprendió junto a nosotros, lo lanzamos, yo lo aventé como director de cámaras porque sabía que la tendría fácil”, expresó.

Asimismo, la intérprete de la Chimoltrufia aseveró que está a la expectativa de que empiece el rodaje de una serie en la que ella tendrá un papel especial. Ella aseguró que el rol le cae a pelo y apuntó que “si se tardan otro poquito” no podrá sumarse al elenco.

“Tengo ilusión, pero también estoy escribiendo mi biografía. Cuando me atoro en una idea o en algo, tomo otra cosa, empiezo a leer, inclusive algo que había dejado y que no me gusta, digo ‘no vale, no sirve’, empiezo a leer y sí digo ‘sí está muy bueno’”, reveló la actriz.