El príncipe Harry confiesa que se refugió en las drogas y el alcohol para evadir el dolor por la muerte de su madre Diana

El príncipe Harry reveló en “The Me You Can’t See”, serie documental coproducida junto a Oprah Winfrey, que por muchos años se refugió en el alcohol y las drogas para evadir el dolor por la muerte de su madre, la princesa Diana.

En esta nueva serie documental que busca desestigmatizar el tema de la salud mental, el duque de Sussex habló sobre la temprana muerte de su madre y cómo esta pérdida impactó en su vida. “(Estaba) muy enojado por lo que le pasó”, dijo.

El príncipe Harry habló de la “pesadilla” que vivió entre los 28 y 32 años porque tuvo que lidiar con ataques de pánico y ansiedad severa, para ocultar aquel estado recurrió al alcohol y las drogas. “Estaba dispuesto a probar cosas (drogas) que me ayudaran a no sentirme como me estaba sintiendo”

“Probablemente bebía el equivalente a una semana en un día, un viernes o un sábado por la noche”, confesó el esposo de Meghan Markle. “Me encontraba bebiendo no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de ocultar algo”.

En la serie con Oprah Winfrey cuenta también cómo la terapia que inició hace más de cuatro años le ha permitido "romper el ciclo" y no volver a vivir lo que padeció su padre y sobre todo su madre Diana.

“Tomar la decisión de recibir ayuda no es signo de debilidad, en el mundo actual, más que nunca, es un signo de fortaleza”, dice en “The Me You Can’t See”. "La terapia me capacitó para enfrentar todo".

Un adelanto de la serie

En mayo, Apple TV+ reveló el avance oficial de “The Me You Can't See”, la nueva serie documental producida por Oprah Winfrey y el príncipe Harry. Este documental presenta diversas historias enfocadas en la salud mental y el bienestar emocional.

En “The Me You Can’t See”, junto con Oprah Winfrey y el príncipe Harry, los invitados comparten sus historias de cómo han enfrentado los desafíos originados de los problemas de salud mental, y la manera en que abordan su bienestar emocional para quitarle el estigma a un tema muy incomprendido, dándole esperanza a los espectadores y asegurándoles que no están solos.





Entre los invitados están Lady Gaga, Glenn Close, el chef Rashad Armstead, los basquetbolistas de la NBA DeMar DeRozan y Langston Galloway, la boxeadora Virginia Fuchs y el conferencista Zak Williams. “The Me You Can't See” también cuenta con testimonios de personas fuera de la industria del entretenimiento.









