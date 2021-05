Apple TV+: Mira el tráiler de “The Me You Can’t See” la nueva serie documental de Oprah Winfrey y el príncipe Harry | Fuente: Composición

Apple TV+ reveló el avance oficial de “The Me You Can't See”, la nueva serie documental producida por Oprah Winfrey y el príncipe Harry. Este documental presenta diversas historias enfocadas en la salud mental y el bienestar emocional, y estrena este viernes 21 de mayo.

En “The Me You Can’t See”, junto con Oprah Winfrey y el príncipe Harry, los invitados comparten sus historias de cómo han enfrentado los desafíos originados de los problemas de salud mental, y la manera en que abordan su bienestar emocional para quitarle el estigma a un tema muy incomprendido, dándole esperanza a los espectadores y asegurándoles que no están solos.

Entre los invitados están Lady Gaga, Glenn Close, el chef Rashad Armstead, los basquetbolistas de la NBA DeMar DeRozan y Langston Galloway, la boxeadora Virginia Fuchs y el conferencista Zak Williams. “The Me You Can't See” también cuenta con testimonios de personas fuera de la industria del entretenimiento.

Es documental también cuenta con la producción ejecutiva de Terry Wood y Catherine Cyr de Harpo Productions, junto con los miembros de RadicalMedia Jon Kamen, Dave Sirulnick y Alex Browne quien funge como showrunner, y producida por Jen Isaacson y Nell Constantinople.

El anuncio de su primera serie

El príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron en abril del 2021 la serie documental "Heart of Invictus", que será el primer proyecto para Netflix de su compañía audiovisual, Archewell Productions.

"Heart of Invictus" seguirá los pasos de un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas que sufrieron accidentes o que padecen enfermedades y que ahora tratan de llegar a los Juegos Invictus, una competición promovida por el príncipe Harry para militares con discapacidades o lesiones.

El duque de Sussex será productor ejecutivo y también aparecerá en pantalla en un rol todavía por determinar en este primer proyecto para Netflix de Archewell Productions. El director Orlando von Einsiedel y la productora Joanna Natasegara, que ganaron el Óscar al mejor cortometraje documental por "Los cascos blancos" (2016), tomarán las riendas de esta serie.









