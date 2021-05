El príncipe Harry reveló que Meghan Markle tenía seis meses de embarazo cuando pensó en suicidarse | Fuente: Instagram Sussex Royal

El príncipe Harry brindó una reveladora entrevista a Oprah Winfrey para la serie documental que producen juntos “The Me You Can't See” que aborda el tema de la salud mental.

En esta entrevista hizo público el duro momento en el que, ya casado con Meghan Markle y esperando a su primer hijo Archie, la actriz le reveló que había pensado en suicidarse.

En el episodio de “The Me You Can't See”, el príncipe Harry comenta que estaban por asistir a un evento de caridad en Londres cuando Meghan Markle confesó que pensó en suicidarse pero no se atrevió a hacerlo.

"Meghan estaba batallando [ese día]. La gente ha visto nuestras fotos en las que nos estamos apretando las manos cuando íbamos entrando al evento. Tenía seis meses de embarazo en ese momento”, reveló. “Lo que la gente quizás no entiende que esta tarde Meghan me confesó que tenía pensamientos de suicidio y los detalles de cómo pensaba acabar con su vida".

En palabras de Harry, Markle desistió porque no quería que él sufriera nuevamente el dolor de perder a alguien amado, en referencia a la muerte de la princesa Diana.

"Lo que la detuvo de hacerlo fue [el pensar] lo injusto que hubiera sido para mí después de todo lo que pasó con mi mamá y ponerme en la posición de perder a otra mujer en mi vida, con un bebé dentro, nuestro bebé", confesó el príncipe Harry."Lo más aterrador para ella era la claridad de sus pensamientos. No estaba loca, no se estaba medicando ni con pastillas ni alcohol. Ella estaba completamente sobria. Estaba completamente sana, pero en la tranquilidad de la noche, esos pensamientos [de suicidio] la despertaban", reveló.

Otras confesiones

El príncipe Harry también reveló en “The Me You Can’t See”, serie documental coproducida junto a Oprah Winfrey, que por muchos años se refugió en el alcohol y las drogas para evadir el dolor por la muerte de su madre, la princesa Diana.

En esta nueva serie documental que busca desestigmatizar el tema de la salud mental, el duque de Sussex habló sobre la temprana muerte de su madre y cómo esta pérdida impactó en su vida. “(Estaba) muy enojado por lo que le pasó”, dijo.

El príncipe Harry habló de la “pesadilla” que vivió entre los 28 y 32 años porque tuvo que lidiar con ataques de pánico y ansiedad severa, para ocultar aquel estado recurrió al alcohol y las drogas. “Estaba dispuesto a probar cosas (drogas) que me ayudaran a no sentirme como me estaba sintiendo”

“Probablemente bebía el equivalente a una semana en un día, un viernes o un sábado por la noche”, confesó el esposo de Meghan Markle. “Me encontraba bebiendo no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de ocultar algo”.









NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.