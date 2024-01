El romántico regalo de Travis Kelce a Taylor Swift: una pulsera de amistad de 6 mil dólares con un tierno apodo

Taylor Swift optó por un atuendo discreto para asistir al partido de los Kansas City Chiefs, equipo de su novio Travis Kelce, contra los Baltimore Ravens el pasado domingo, una cita que terminó con un tierno beso. A pesar de la sobriedad de su vestimenta en rojo y negro, sus manos se destacaban por la presencia de joyas valiosas, incluyendo una pulsera de amistad de diamantes valorada en $6 000.

La pulsera, con la iniciales TNT, una ingeniosa combinación de las iniciales de Travis y Taylor, deslumbraba con más de 4 quilates de diamantes. Esta pieza exclusiva es parte de la colaboración entre Wove y la golfista profesional Michelle Wie West. La versión con tres letras, similar a la de Swift, está disponible al público por $5 680.

¿De quién fue la idea de las pulseras TNT?

"Por mucho que nos gustaría recibir el crédito por el apodo TNT, eso fue todo de Travis", reveló la diseñadora principal de Wove, Kendall Junck, en TikTok. También confirmó que creó dos pulseras a juego, siendo la más delicada para Swift y una versión más robusta hecha para el jugador de fútbol, aunque no está claro si la ha usado en público.

La pareja se encontró por primera vez en julio, cuando Kelce asistió a uno de los conciertos del Tour de las Eras de Swift en Los Ángeles. Posteriormente, reveló su intento ingenioso de compartir su número de teléfono con la ganadora del Grammy, utilizando una pulsera con cuentas, en un guiño a la letra de su canción You're On Your Own, Kid.

El domingo, Swift destacó con varias joyas notables, entre ellas un anillo de EB & Co. ($14) con una pequeña réplica del jersey de Kelce, luciendo el número "87". También llevaba un anillo de granate de Mejuri ($598) y un collar Chiefs agotado de Wear by Erin Andrews x BaubleBar ($44). Además optó por unos elegantes pendientes de Wwake ($2 830) que presentaban ópalos, la piedra natal de Kelce.

La pulsera de amistad de diamantes tiene un valor de 6 mil dólares.Fuente: Instagram/Wove

¿Cómo celebraron Taylor Swift y Travis Kelce la victoria de los Chiefs?

El pasado domingo, los focos se dirigieron hacia Taylor Swift y Travis Kelce después de que los Kansas City Chiefs triunfaran sobre los Ravens de Baltimore. La cantante sorprendió al público al saltar al campo para celebrar la victoria del equipo de su pareja y la consecuente clasificación al Super Bowl 2024, sellando la celebración con un tierno beso que no pasó desapercibido ante las cámaras.

Swift, quien lleva algunos meses como pareja de Kelce, asistió a la semifinal de la liga y se espera que esté presente en Las Vegas el próximo 11 de febrero para el Super Bowl. Su presencia ha generado gran interés en la red social X, a pesar de que el sábado su nombre fue temporalmente excluido de las búsquedas, tras la aparición de imágenes sugerentes generadas por inteligencia artificial.

¿Cómo le llama Travis Kelce cariñosamente a Taylor Swift?

La conexión entre Taylor Swift y Travis Kelce continúa fortaleciéndose. En un episodio de noviembre de su podcast New Heights, donde comparte con su hermano Jason Kelce, Travis reveló el tierno apodo con el que cariñosamente se dirige a Taylor. El jugador de la NFL la llama afectuosamente "Tay".

La revelación tuvo lugar tras los elogios de Jason, de 36 años, hacia su hermano por convertirse en el ala cerrada más veloz en alcanzar las 11 mil yardas. El jugador de los Philadelphia Eagles destacó que Swift reaccionó al logro de Travis al darle un "me gusta" a la publicación de Instagram de los Chiefs. Agradecido, Travis respondió, "Gracias, Tay".

Taylor Swift y Travis Kelce se robaron la atención en el último encuentro entre los Chiefs y los Raven.Fuente: AFP

