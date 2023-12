"Tú tranquilo, yo nervioso": Rafael Amaya cumple 10 años como Aurelio Casillas en 'El señor de los cielos'

¡Truchas compas, porque el elenco de la nueva temporada ya está listo! 🤠 💥 ¿A quién tienen ganas de ver? #ESDLC9 pic.twitter.com/rVvKpj37h9 — Señor de los Cielos (@SrDeLosCielosTV) October 18, 2023

Este 2023, Rafael Amaya cumplió diez años como Aurelio Casillas, protagonista de El Señor de los Cielos. Hoy en día tiene una mirada compasiva con el personaje. Por primera vez, el actor mexicano se siente ganador, al compararse con el personaje que le dio fama mundial.

No es poco para un artista que lleva encima la novena temporada de la serie más exitosa de la cadena Telemundo y una de las más vistas en habla hispana de los últimos años. Aún para un hombre que confesó haber sucumbido a las adicciones, por la vorágine del éxito de la serie.

“Aurelio Casillas siempre estaba pregonando ‘Me voy a salir (del narcotráfico), voy a proteger a mi familia, quiero una familia’, y nunca lo hacía; hasta que lo hizo y no le salió, porque el mismo negocio lo jaló de regreso. Y se dio cuenta de que en todo eso había abandonado a su familia. Tenía muchos sentimientos encontrados y terminó quedándose en ese mundo que le hace tanto mal. Yo he cambiado mi vida. Tengo nuevos hábitos. He aprendido a quererme por encima de todo”, dijo Rafael Amaya.

En la octava temporada de El Señor de los Cielos, se presentó un protagonista reflexivo. Afectado por su roce con la muerte (un paralelismo con la vida real de Amaya), Casillas intentó ser fiel en el amor y abandonar la violencia del narcotráfico. Esa temporada también marcó el regreso del actor a la serie después de que sus problemas de salud lo mantuvieran fuera la mitad de la sexta y gran parte de la séptima.

Aurelio Casillas, un personaje complejo

Aunque la temporada lideró las mediciones de audiencia en Estados Unidos, los números de El Señor de los Cielos se mantuvieron por debajo de los niveles de otras temporadas. Fuentes de la producción explicaron a la agencia EFE que “la demanda del público era que Aurelio regresara de lleno a la violencia; la audiencia también quiere verlo con diferentes mujeres”.

En ese sentido, Rafael Amaya reconoció que eso no fue una sorpresa para él. En parte lo acredita al morbo que generan la violencia y la promiscuidad, “que son parte de la naturaleza humana”. También piensa que el público valora la autenticidad del personaje. “Él es puro, es tan gutural, tan del estómago. Es crudo, y todo eso va junto con la verdad. Es como el dolor: se siente instantáneamente y se reacciona sin pensar. Ese es Aurelio Casillas y es lo que la gente quiere ver”, afirmó.

Por otra parte, El Señor de los Cielos presenta la historia de alguien que se hizo de la nada. “Hay muchos que se identifican con él en lo enojón, en que no tiene filtros. Sí es un hombre de negocios, pero no es que haya estudiado. Es simplemente una persona que creció sin estudios y está saliendo adelante”, expuso el actor.

Rafael Amaya listo para El Señor de los Cielos 9

El eslogan de la novena temporada, que comenzará a transmitirse en Estados Unidos en febrero, es “La bestia se soltó”. “Hace referencia al animal que todos tenemos dentro”, explicó Rafael Amaya, y sostuvo que “todos tenemos una bestia, que podemos controlar según las herramientas que tenemos”.

El tráiler de la temporada muestra a un Aurelio Casillas con una ametralladora enfrentado a ‘El Cabo’ (Robinson Díaz), un narcotraficante colombiano que se ha convertido en su némesis desde hace varias temporadas. En las sombras está otra enemiga, la candidata presidencial Belén, interpretada por Itatí Cantoral.

Le acompañan también en esta temporada los actores mexicanos Carmen Aub e Iván Arana, quienes encarnan a los hijos mayores de Casillas. También están la cubana Isabella Castillo como la prima Diana Ahumada, y la colombiana Marisela González, quien repite en su papel de ‘La Felina’, encargada de lavar el dinero del narcotráfico.

Actualmente, Rafael Amaya siente que no podría estar más lejos de su personaje y asegura que ha aprendido a domar su bestia: “Ha sido muy duro y es un trabajo diario, pero aquí sigo. Dudo mucho que Aurelio lo logre, y además la gente no quiere”, puntualizó.