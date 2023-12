¿Será el fin de El Cabo? Mira el nuevo avance de 'El señor de los cielos 9'

“Llegó tu hora, Cabo”, se le escucha decir a Aurelio Casillas quien continúa buscando venganza y tratará de acabar con el narcotraficante colombiano interpretado por Robinson Díaz. Si bien aún faltan algunos meses para su estreno, Telemundo lanzó un avance de la temporada 9 de El Señor de los Cielos, donde “se libera a la bestia”.

Con dos minutos de pura acción, se ve a El Cabo recibiendo una sorpresa de su enemigo y es emboscado por él en una de sus fincas:

“Ahora sí se me soltaron todos los demonios y no me arrepiento de nada porque yo pa’ vengarme me pinto solito. Sé que esto les va a arder, que va a traer consecuencias, pero esta vez vengo a enterrar a mis enemigos y a quien sea que se me atraviese. Ahora es cuando van a saber cómo es que se incendia un país”, agregó Aurelio Casillas.

“Este enfrentamiento es solo un adelanto de lo que promete ser una temporada épica e incomparable”, anunció Telemundo a través de un comunicado de prensa sobre la novena temporada de El Señor de los Cielos.

“Los fans pueden esperar una temporada cargada de adrenalina al ver cómo Aurelio libera la bestia que lleva dentro, recordándole a todos de lo que es capaz para proteger lo que le pertenece. Con nuevos y viejos enemigos que neutralizar, Aurelio no tendrá piedad y dejará salir a la bestia que lo convirtió en el notorio 'señor de los cielos'”.

"El señor de los cielos" fue visto por un millón 600 mil de televidentes y Rafael Amaya es el protagonista más querido de la ficción.Fuente: @rafaelamayanunez

¿Cuándo se estrena El Señor de los Cielos 9 en Netflix?

En el primer avance de El señor de los cielos 9, Rafael Amaya revela cuándo se estrenará en Telemundo: febrero de 2024. La serie llegará en prime time y aún se espera el día exacto de su lanzamiento. Hasta el momento no se sabe si estará disponible en Netflix, pero sí se puede ver en la plataforma hasta la temporada 7.

Para la novena temporada, la actriz Itatí Cantoral se suma al elenco. Cabe resaltar que no es ajena a las narcoseries ya que fue protagonista del spin-off El Chema. La trama traerá de regreso la ola de violencia que enfrentará México después de que Casillas fuera traicionado y su hijo Ismael detenido.

¿Mónica Robles regresa a El Señor de los Cielos?

A pocos meses del estreno de su novena temporada, Telemundo compartió un avance donde se veía que las acciones que tomaba Aurelio Casillas tenían consecuencias. Fruto de ello fue que perdió a muchos seres queridos como parejas, hermanos, hijos y eso lo marcó para siempre. Todas esas muertes hicieron que se volviera un hombre más vengativo y alimentaba su odio contra sus enemigos.

Sin embargo, cabe la posibilidad de algunos de ellos –o todos- regresarían a la historia. ¿Por qué? Porque la cadena internacional compartió un video donde sale Mónica Robles, Chacorta, Luz Marina, entre otros. “Te amo Aurelio, no he dejado amarte ni un instante”, dice Mónica, interpretado por Fernanda Castillo, quien murió en la quinta parte de El Señor de los Cielos. Si bien no se ha confirmado, no sería descabellado pensar que “regresarían de la muerte” ya que lo mismo hicieron con Aurelio Casillas.

¿De qué trata El Señor de los Cielos: sus comienzos?

Una de las ficciones más importantes y exitosas de Telemundo fue El señor de los cielos. Tras la confirmación de la novena temporada, el canal estrenó un spin-off donde contó la historia de niño y adolescente de Aurelio Casillas.

Titulado El señor de los cielos: sus comienzos, contará la etapa del joven capo, interpretado por Luigi Cerrada, y cómo se convirtió en el personaje más importante de la droga en México y alrededores. La miniserie solo cuenta con tres capítulos que son suficientes para saber sus inicios y, aparte del protagonista, cuenta con un elenco de renombre como Diana Bovio, Joaquín Cosio, Alexis Valdez, Guillermo Villegas, Carmen Aub, entre otros.