Carlos Torres, actor de 'El señor de los cielos', padece de cáncer: "Tengo miedo, pero voy a luchar"

El actor mexicano Carlos Torres dio a conocer que en estos días se someterá a una intervención quirúrgica, por lo que pidió oraciones.

El actor Carlos Torres está pasando por un duro momento de salud después de revelar que padece de cáncer. Por medio de un video de redes sociales, el artista que formó parte de El señor de los cielos lo comunicó en un video.

“Hola, tengo cáncer. En momentos en los que me da miedo me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer. Creo que Dios me está fortaleciendo con esto, me da la fuerza para enfrentar este proceso; quiere renovar mi energía y estoy dispuesto a que se haga su voluntad”, se le escuchó decir.

“Quiero vivir, creo que todavía hay Carlos Torres para mucho rato. Me van a operar, les agradezco sus oraciones y yo los voy a mantener al tanto”, agregó el actor.

Hasta el momento, Carlos Torres no ha especificado qué tipo de cáncer es el que le ha sido diagnosticado ni en qué fase se encuentra. Como se recuerda, en El señor de los cielos fue Enrique Morejón, personaje que hacía referencia a Felipe Calderón, quien durante su mandato le declaró la guerra al narcotráfico.

El protagonista de novelas como La hija del jardinero, Mi corazón insiste, Bellezas indomables y La reina del flow dio a conocer que en estos días se someterá a una intervención quirúrgica, por lo que pidió oraciones.

El actor Carlos Torres reveló en un video de TikTok que padece de cáncer. | Fuente: @carlostorresactor

El señor de los cielos tendrá novena temporada

La historia de Aurelio Casillas está lejos de llegar a su fin. Con la octava temporada de El señor de los cielos a punto de llegar a su fin, Telemundo ha comunicado que tendrá una continuación de la mano de Rafael Amaya.

Como parte de su programación para el 2024, la narconovela regresará para una novena temporada el próximo año. En esta nueva entrega, el protagonista se seguirá enfrentando a sus enemigos y se dará cuenta que, desde que ingresó a este mundo, no tendrá un minuto de paz.

Tras ser traicionado y luego de que su hijo Ismael es detenido por la DEA, la ola de violencia incrementa en México ya que Aurelio Casillas hará lo posible para mantener a su familia reunida. Es así como demostrará que es el verdadero El señor de los cielos.

La novena temporada celebrará su décimo aniversario y marcará el episodio 750 de la popular narconovela. Desde su estreno en abril de 2013, se ha convertido en una de las más vistas en 30 países por medio de canales de cable y streaming como Netflix.