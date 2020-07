Alex Lora, vocalista de "El Tri", estrenará tema en conmemoración a las personas que fallecieron por el nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram

Alex Lora, vocalista de la banda mexicana “El Tri”, estuvo enlazado vía Zoom en el último programa de “Hablemos sobre el COVID-19” de TV Perú y se animó a comentar que pronto lanzará un tema dedicado a los fallecidos por el nuevo coronavirus.

El artista junto a su esposa, Chela Lora, aseguraron que esta canción es para todas las familias que perdieron a un ser querido. “Precisamente la tristeza de todos los que se nos han adelantado, esta situación me hizo inventar esta rola dedicada para los amigos que están en el cielo”, dijo Alex Lora.

A pesar de que aún no se animó a dar el nombre de su nuevo proyecto, se animó a cantar un poco. “Hoy me quisiera encontrar a todos los amigos que un día conocí, a los que ya no están aquí conmigo, con todos mis amigos hoy quisiera yo estar. Hoy me quisiera olvidar de todas mis penas, de todos mis problemas, hoy me quiero olvidar, por eso quiero estar con mis amigos, con todos mis amigos hoy quiero yo estar”, dice la letra de la canción.

Chela Lora confesó que tiene un gran aprecio por nuestro país y pidió a todos que mantengan la calma, ya que pronto todo esto pasar.

El programa de TV Perú ‘Hablemos del COVID-19’ llegan a su fin con broche de oro junta a Alex Lora El programa de TVPerú ‘Hablemos del COVID-19’ llega a su fin con broche de oro junto a Alex Lora. Mira la nota completa aquí ►https://bit.ly/2NTp9vJ #PrimeroMiSalud Publicado por TVPerú Noticias en Viernes, 3 de julio de 2020

“A todas las familias (les aconsejo) que estén unidas. Es una prueba que Dios nos puso, una prueba de resistencia. Les recomendamos que se cuiden muchísimo, la desesperación por trabajar y comer obliga a salir, pero aguanten más en casa para tener salud”, señaló.

Asimismo, la pareja recordó los innumerables viajes a Perú que hicieron durante los 30 años de carrera como músicos y de “El Tri”.

“Nosotros hemos ido a Ica, Iquitos, Huancayo, Trujillo, Arequipa, Puno, Chiclayo, Chimbote, Cusco y Lima. Hemos estado rocanroleando durante 30 años en el Perú”, dijo Alex Lora, y su esposa Chela añadió: “Es nuestro segundo hogar, lo amamos”.

Alex y Chela renovaron sus votos en una de sus giras por nuestro país. “Este año vamos a cumplir 40 años de casados el 25 de julio”, confesaron felices.