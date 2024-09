Elle Macpherson rechazó las quimioterapias tras su diagnóstico de cáncer de mama

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz australiana Elle Macpherson ha lanzado su libro titulado Elle, donde no solo comparte sus experiencias de vida como su trayectoria en la pasarela y en Hollywood, sino que sorprendió a sus más de 745.000 seguidores en Instagram al revelar, por primera vez, que padece de cáncer de mama.

"Fue inesperado, fue confuso, fue desalentador en muchos sentidos y realmente me dio la oportunidad de profundizar en mi sentido interior para encontrar una solución que funcionara para mí", explicó a la revista australiana Women’s Weekly, adelantando sobre lo que se leerá en el capítulo Don’t Sweat the Small Stuff ('No te preocupes por las cosas pequeñas', por su nombre en español).

Sin embargo, Elle Macpherson dejó en shock a sus fans al contar que tomó la decisión de no someterse a ningún tratamiento para curarse del cáncer de mama. "Elegí un enfoque holístico. Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil", mencionó.

Famosos como Olivia Newton-John y Steve Jobs (según su biógrafo, Walter Isaacson) han luchado contra esta enfermedad y la trataron con medicina alternativa, por lo que la modelo australiana los tomó como ejemplo. "Es verdad, desde todas las perspectivas, desde cada análisis de sangre, cada exploración, cada prueba de diagnóstico por imagen… pero también desde el punto de vista emocional, espiritual y mental, no solo físico. No se trata solo de lo que dicen tus análisis de sangre, sino de cómo y por qué vives tu vida a todos los niveles".

Familia de Elle Macpherson no está de acuerdo con su decisión

Macpherson compartió la reacción que tuvieron sus hijos cuando les contó que no recibiría quimioterapias por su cáncer de mama. "Cy (de 21 años) simplemente pensaba que la quimioterapia te mata, por eso nunca quiso que lo hiciera, porque pensaba que era un beso de la muerte. Flynn (de 26), que es más convencional, no se sentía cómodo en absoluto con mi elección. Sin embargo, es mi hijo y me apoyaría en todo y me amaría a pesar de mis decisiones, incluso si no estuviera de acuerdo con ellas. Mis hijos me apoyaron muchísimo, cada uno a su manera, pero yo sabía que estaban muy asustados", comentó.

Por otro lado, su expareja y padre de sus hijos Arpad Busson tampoco está de acuerdo en que no siguiera los consejos de los médicos: "Estaba asustado porque había decidido no tomar la vía médica convencional. Él lo consideraba extremo. Yo, en cambio, pensaba que la vía de la quimioterapia y la cirugía era extrema", justificó.

¿Quién es Elle Macpherson?

Elle Macpherson es una modelo, actriz y empresaria, natural de Sydney, Australia. Es mundialmente conocida como 'The Body' debido a su destacada carrera en el modelaje, especialmente en la década de 1980 y 1990. Ganó fama internacional al aparecer en la portada de la revista Sports Illustrated Swimsuit Issue en múltiples ocasiones, convirtiéndose en una de las modelos más icónicas de su tiempo.

Además de su carrera en el modelaje, ha incursionado en la actuación, apareciendo en películas como Sirens (1994) y The Edge (1997), así como en la serie de televisión Friends, donde interpretó el papel recurrente de Janine Lecroix como roommate y novia de Joey (Matt LeBlanc).

También es una exitosa empresaria. Fundó su propia línea de lencería llamada Elle Macpherson Intimates y otros productos relacionados con la salud y el bienestar. A lo largo de su carrera, ha sido un ícono de belleza y estilo, y continúa siendo una figura influyente en la moda y los negocios.

