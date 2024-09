Roger O'Donnell, integrante de The Cure, revela que lucha contra un cáncer "raro y agresivo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Roger O'Donnell, integrante de la banda The Cure, reveló que desde hace un año viene luchando contra un cancer poco común. A través de una publicación en redes sociales, el músico británico, de 68 años, detalló que fue diagnosticado con un linfoma "raro y agresivo" que lo obligó a someterse a un riguroso tratamiento.

En su mensaje, el artista relató que había ignorado algunos síntomas por unos meses, pero finalmente decidió buscar ayuda médica.

"Me hice una tomografía y, después de la cirugía, el resultado de la biopsia fue devastador. Ahora he completado 11 meses de tratamiento bajo la supervisión de algunos de los mejores especialistas del mundo, con segundas opiniones y consejos de los equipos que desarrollaron los medicamentos que me estaban administrando", comentó.

Tecladista de The Cure habla de su pronóstico

El anuncio de O'Donnell coincide con el Mes de sensibilización sobre el cáncer de sangre, una ocasión que el músico aprovechó para concientizar sobre la importancia de la detección temprana de este tipo de enfermedades.

"Estoy bien y el pronóstico es increíble, el asesino con hacha llamó a la puerta y no respondimos. El cáncer puede ser vencido, pero si te diagnostican lo suficientemente temprano, tienes una mejor oportunidad, así que todo lo que tengo que decir es: ¡Ve a hacerte las pruebas! Si tienes la más mínima sospecha de que puedes tener síntomas, ve y hazte un chequeo", expresó.

Finalmente, el integrante de The Cure agradeció el apoyo de su familia y amigos, en especial de su pareja Mimi, así como al equipo médico que lo acompañó durante su tratamiento: "Si conoces a alguien que esté enfermo o sufriendo, habla con él, cada palabra ayuda, créeme, lo sé".

¿Quién es Roger O'Donnell?

Roger O'Donnell, tecladista inglés nacido en 1955, inició su carrera musical en 1976 tras dejar sus estudios de arte. A lo largo de la década de 1980, colaboró con bandas como Thompson Twins, Berlin y The Psychedelic Furs, destacándose como un virtuoso de los sintetizadores. En 1987, se unió a The Cure como tecladista de gira, lo que marcó el inicio de su larga relación con la banda.

Su influencia dentro de la banda liderada por Robert Smith se consolidó con el álbum Disintegration (1989), pero las tensiones creativas lo llevaron a dejar la banda en 1990. A partir de entonces, lanzó su álbum solista Grey Clouds Red Sky; aunque regresó a The Cure en 1995, participando en importantes discos como Wild Mood Swings y Bloodflowers. Sin embargo, en 2005 fue despedido tras una nueva reestructuración en el grupo.

O'Donnell continuó su carrera solista, fundó el sello 99x10 y colaboró en un documental sobre Bob Moog, uno de los creadores del sintetizador. En 2011, volvió definitivamente a The Cure tras una actuación en la Ópera de Sídney, y en 2019 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a la banda.

Paralelamente, sigue explorando proyectos personales, con su álbum 2 Ravens y la suite orquestal Quieter Trees, entre sus trabajos más recientes.

