"Me arruinó la vida": Lily Allen devolvió a su mascota adoptada por morder su pasaporte

La cantante Lily Allen suma una controversia más a su lista de polémicas. La intérprete de Smile confesó que devolvió a su mascota al centro de adopción por ser muy traviesa. En un episodio del podcast Miss Me?, la nominada al Grammy explicó cuáles fueron sus razones para dejarlo.

"Se comió nuestros tres pasaportes, y tenían nuestras visas. No puedo explicarte cuánto dinero me costó sustituirlo todo, porque pasó durante la pandemia. Entonces, fue una auténtica pesadilla logística. Como el papá de mis hijos vive en Inglaterra, no pude llevarlos a verlo durante cuatro o cinco meses, porque la perra de mi*** se había comido los pasaportes", dijo.

Tras este incidente, Lily Allen aseguró que no era capaz de volver a mirar a su mascota: "No quería verla. Me quedé como de 'me arruinaste la vida'". Su argumento para devolverla al centro fue porque "era muy mal portada" y lo que pasó con sus pasaportes no fue lo único que hizo.

"Lo intenté mucho con ella, pero simplemente, no funcionó, y lo de los pasaportes fue la gota que rebalsó el vaso". En 2021, la cantante británica compartió imágenes de la perrita y luego le creó un perfil de Instagram, que, posteriormente, borró.

¿Qué respondió PETA a las declaraciones de Lily Allen?

PETA, la organización sin fines de lucro dedicada a cuidar a los animales, compartió una carta pública dirigido a Lily Allen. "Mientras que ella podría conseguir nuevos pasaportes y volver a reservar sus vuelos, Mary (la mascota) podría pasar muchos meses en el refugio a la espera de una nueva familia, si es que tuviese la suerte de encontrar una", se lee.

Asimismo, aseguraron que "jamás hay que tratar a los perros como accesorios". "Cualquiera que conozca y quiera a los perros, sabe que es probable que, en algún momento, muerda algo en la casa (…). Nunca hay que tratar a los perros como accesorios de los que deshacerse cuando resultan incómodos. Son compañeros leales que merecen el mismo amor y compromiso inquebrantables que nos ofrecen a nosotros".

Por otro lado, PETA pidió a Lily Allen que adoptara a otro perro por lo que enviaron un cachorro de juguete a su vivienda. "No requiere ni los cuidados, ni la paciencia, ni el compromiso de uno de verdad. Es el único animal que deberías tener en casa".

¿Quién es Lily Allen?

Lily Allen es una cantante, compositora y actriz británica nacida el 2 de mayo de 1985 en Londres, Inglaterra. Es conocida por su estilo de música pop con influencias de ska, reggae y electropop, y por sus letras a menudo satíricas y sinceras que abordan temas sociales, personales y de la cultura pop.

Saltó a la fama en 2006 con su sencillo debut Smile, que alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido. Su álbum debut, Alright, Still, recibió críticas positivas y le valió reconocimiento internacional. Allen ha lanzado varios álbumes exitosos, incluidos It's Not Me, It's You (2009), Sheezus (2014), y No Shame (2018).

Además de su carrera musical, Lily Allen ha incursionado en la actuación y ha escrito un libro autobiográfico titulado My Thoughts Exactly (2018). Es hija del actor y comediante Keith Allen y la productora de cine Alison Owen, y es hermana del actor Alfie Allen, conocido por su papel en Game of Thrones. Lily Allen es conocida también por su personalidad abierta y a veces polémica, tanto en su música como en las redes sociales.

