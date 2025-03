Jonathan Majors: "Fui abusado sexualmente por hombres y mujeres durante mi infancia"

El actor habló por primera vez tras su sentencia. Recuerda su infancia marcada por el abuso, su despido de Marvel y su lucha por redimirse en Hollywood, mientras se alista para volver al cine con el estreno de Magazine Dreams.

Jonathan Majors ha roto el silencio. En su primera entrevista desde que fue sentenciado por agredir a su expareja, Grace Jabbari, el actor habló con The Hollywood Reporter sobre los eventos que marcaron su vida: una infancia atravesada por el abuso, las secuelas del juicio que lo alejó de Hollywood y su intento de reconstruir su carrera tras su despido de Marvel.

Por primera vez, Majors reveló que sufrió abuso sexual cuando era niño, una experiencia que, según él, lo llevó a luchar con la depresión en su vida adulta. “Fui abusado sexualmente tanto por hombres como por mujeres desde que tenía 9 años”, confesó. “Por personas que se suponía que debían cuidarme en ausencia de un padre”.

Majors creció en las afueras de Dallas, criado por su madre, una pastora con quien mantiene una relación cercana. Su padre, un pianista clásico que servía en la Fuerza Aérea, los abandonó cuando él tenía 8 años. Un año después, según contó, comenzó a sufrir abuso por parte de personas de su entorno.

El actor explicó que, después del juicio, comenzó terapia y enfrentó traumas de su infancia que nunca antes había abordado. “No hay excusas, pero cuando recibes ayuda, empiezas a entender cosas sobre ti mismo”, reconoció. También aseguró que reencontrarse con su pastor y recibir apoyo emocional, lo ayudó a procesar lo que había vivido, a "crecer y aprender de ello".

¿Qué pasó con Jonathan Majors?

En diciembre de 2023, tras un juicio mediático, Jonathan Majors fue declarado culpable de agresión en tercer grado y acoso en segundo grado contra su expareja Grace Jabbari. Mientras abandonaba el tribunal en Manhattan, su equipo legal le dio otra noticia devastadora: Marvel lo había despedido.

Antes de su arresto en marzo de ese año, su carrera estaba en pleno ascenso. Había protagonizado las películas Creed III, Ant-Man and the Wasp: Quantumania y Lovecraft Country, serie por la que fue nominado al Emmy. Su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel parecía asegurado: había sido elegido como Kang el Conquistador, el próximo gran villano de la saga, con miras a liderar Avengers: The Kang Dynasty en 2026.

Sin embargo, todo se desmoronó cuando un jurado determinó que era responsable de un corte detrás de la oreja de Jabbari y de una fractura en su dedo. Un juez lo sentenció a libertad condicional y a completar 52 semanas de intervención en violencia doméstica. Además, su agencia de representación y su firma de relaciones públicas cortaron lazos con él.

Ahora, con su caso cerrado, Majors busca empezar de nuevo. Mientras lidia con las consecuencias de su pasado, el actor intenta reconstruir tanto su vida personal como su carrera. Su próximo paso será el estreno de Magazine Dreams, que finalmente llegará a los cines el 21 de marzo, dos años después de su debut en el Festival de Sundance.

