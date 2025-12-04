“No puedo leer ni ver a mis hijos jugar”: Elton John enfrenta una severa pérdida de visión tras una infección

“Ha sido devastador”, dijo el cantante británico Elton John después de revelar que perdió la visión de su ojo derecho tras una infección ocular que sufrió durante un viaje a Francia en 2024. Este mal hizo que sus proyectos cambiaran y su rutina cambie por completo.

En conversación con Variety comentó cómo la infestación terminó por dañar ambos ojos. “Como perdí el ojo derecho y el izquierdo no está muy bien, los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver nada, ni ver nada, ni leer nada”, agregó.

Sin embargo, la discapacidad visual que ahora padece no ha sido impedimento para él. Si bien en junio de este año confesó a The Times que “no puedo leer y ni ver a mis hijos jugar”, aún tiene esperanza de curarse.

“Solo debo tener paciencia, esperando que algún día la ciencia me ayude con esto. Una vez que me ayuden, estaré bien. Es exactamente como la situación del sida. No hay que perder la esperanza, hay que ser estoico, hay que ser fuerte y siempre hay que intentar derribar la puerta para intentar mejorar las cosas”.

Elton John se refugia en la música

En la conversación con Variety también estuvo presente su esposo, el director de cine David Furnish quien explicó la situación que vive Elton John:

“Hemos estado realizando algunos tratamientos y hemos notado algunas mejoras en su ojo izquierdo, lo cual es realmente positivo. Seguimos explorando y recibiendo mucha atención de muchos médicos que desean ayudar y apoyar. Debido a que la retina de su ojo derecho está dañada, las retinas no se curan de forma natural, por lo que es un área de ciencia emergente. Pero la situación está cambiando muy rápidamente. Lo que la IA está haciendo por la medicina y la ciencia es asombroso. Hay todo tipo de teorías y avances nuevos e interesantes, y pueden procesar los datos y realizar los ensayos mucho más rápido que antes”.

Con esperanzas en hacer su vida normal, el cantante sigue haciendo lo que más ama. “Sigo cantando. El otro día hicimos el Gran Premio de Singapur con la banda, que fue maravilloso. O sea, solo hay que sonreír y aguantarlo. A veces me deprime. Pero en general, tengo una familia maravillosa; tengo dos hijos estupendos; lo tengo a él”, mencionó en referencia a Furnish.