Familia de Ozzy Osbourne rinde emotivo homenaje en el día que habría sido su cumpleaños 77

La familia Osbourne recordó con profundo cariño a Ozzy Osbourne el 2 de diciembre, fecha en la que el legendario músico habría cumplido 77 años. Sharon y Kelly, esposa e hija del icónico vocalista, compartieron sentidos mensajes en redes sociales para honrar su memoria a pocos meses de su fallecimiento, ocurrido en julio a los 76 años.

Sharon, de 73 años, publicó en Instagram un video recopilatorio con tributos de fanáticos y fotografías junto a su esposo a lo largo de su vida juntos. Acompañó el reel con una emotiva dedicatoria: “Mi querido esposo, celebro el día en que naciste. Nunca soltaré tu mano hasta verte al otro lado”.

Kelly, de 41 años, también recurrió a Instagram para recordar a su padre. En su publicación, la presentadora compartió imágenes inéditas del músico riendo, acompañadas del mensaje: “Extraño la sonrisa de Ozzy. ¡Prometo no dejar nunca de sonreír!”

Las conmovedoras publicaciones llegan un mes después del regreso del pódcast The Osbournes, donde la familia dedicó un episodio especial a la vida y legado del exlíder de Black Sabbath. Entre lágrimas, Kelly expresó la profundidad del duelo que atraviesa: “Nunca supe que era capaz de amar tanto a alguien y extrañarlo tanto… Nunca pensé que llegaría el día en que él no estaría aquí”.

Durante la conversación, Sharon, quien estuvo casada con Ozzy por 43 años, habló sobre la dificultad de sobrellevar la ausencia de su compañero, señalando que el dolor llega “en olas” y que todavía le resulta duro dormir sola. Kelly reveló que la acompañó durante los primeros meses tras la pérdida para que no se sintiera sola.

La mañana, coincidieron ambas, es el momento más complicado. Kelly relató que al despertar, por unos segundos olvida la realidad, hasta que vuelve a recordar la partida de su padre, con quien solía compartir esas primeras horas del día.

A pesar del dolor, Kelly afirmó que intenta mantenerse fuerte porque Ozzy “odiaría verla llorar”. Sin embargo, confesó que es algo inevitable: “Eso es todo lo que hago estos días porque lo extraño mucho”.

El último adiós al 'Príncipe de las tinieblas'

"Con más tristeza de la que las palabras pueden expresar, tenemos que informar que nuestro amado Ozzy Osbourne falleció esta mañana (22 de julio). Estuvo rodeado de su familia y del amor de los suyos. Pedimos a todos que respeten nuestra privacidad en estos momentos", expresó la familia Osbourne en un comunicado con el que confirmaron el fallecimiento del vocalista de Black Sabbath.



Ese mismo día, un portavoz del servicio de emergencias Thames Valley Air Ambulance confirmó que uno de sus helicópteros fue enviado para brindar atención médica cerca de la localidad de Chalfont St. Giles.

Según reportó The Daily Mail, la ambulancia aérea acudió al hogar de la familia Osbourne y permaneció allí durante aproximadamente dos horas antes de confirmarse la muerte del artista.

El último adiós al apodado 'Príncipe de las tinieblas' se realizó el 30 de julio en Birmingham, Inglaterra, ciudad natal del músico. La ceremonia contó con la presencia de su esposa Sharon y sus hijos Louis, Aimee, Kelly y Jack.