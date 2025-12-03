"Es muy disciplinado, hay que decirlo": Shakira elogia a Gerard Piqué y reflexiona sobre su separación

Shakira sorprendió al elogiar a su expareja Gerard Piqué en una reciente entrevista en Argentina previo a sus conciertos en dicho país. Asimismo, la artista colombiana reflexionó sobre el proceso de separación del exfutbolista mencionado que pasó por una "transmutación".

"Pasar de la frustración, de la rabia, el dolor, la tristeza (…) y transformarlo en arte, en creatividad e inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo", comenzó diciendo Shakira al entrevistador Alejandro Wiebe para el show Por el mundo, de la cadena Telefe.

De igual manera, la intérprete de Pies descalzos señaló sentirse "afortunada" de haber estado acompañada de sus verdaderos amigos y personas que estuvieron con ella en dicho momento.

"Fue lo más bonito, la amistad y descubrir los amigos verdaderos que tengo. También en este camino de la música, y este público con el que empecé una historia de amor hace muchos años y que continúa (...) Es quizás la historia de amor más larga que he tenido", comentó.