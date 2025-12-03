Últimas Noticias
"Es muy disciplinado, hay que decirlo": Shakira elogia a Gerard Piqué y reflexiona sobre su separación

Shakira elogió a Gerard Piqué y reflexionó sobre su separación del exfutbolista.
Shakira elogió a Gerard Piqué y reflexionó sobre su separación del exfutbolista. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿No lo olvida? La artista colombiana resaltó las virtudes del exfutbolista español al referirse a sus hijos Milán y Sasha. Shakira y Piqué se separaron el 2022.

Shakira sorprendió al elogiar a su expareja Gerard Piqué en una reciente entrevista en Argentina previo a sus conciertos en dicho país. Asimismo, la artista colombiana reflexionó sobre el proceso de separación del exfutbolista mencionado que pasó por una "transmutación".

"Pasar de la frustración, de la rabia, el dolor, la tristeza (…) y transformarlo en arte, en creatividad e inspiración. Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo", comenzó diciendo Shakira al entrevistador Alejandro Wiebe para el show Por el mundo, de la cadena Telefe.

De igual manera, la intérprete de Pies descalzos señaló sentirse "afortunada" de haber estado acompañada de sus verdaderos amigos y personas que estuvieron con ella en dicho momento.

"Fue lo más bonito, la amistad y descubrir los amigos verdaderos que tengo. También en este camino de la música, y este público con el que empecé una historia de amor hace muchos años y que continúa (...) Es quizás la historia de amor más larga que he tenido", comentó.

Shakira se refirió a Gerard Piqué al hablar de sus hijos Milán y Sasha.
Shakira se refirió a Gerard Piqué al hablar de sus hijos Milán y Sasha. | Fuente: Instagram (shakira)

¿Qué dijo Shakira sobre su separación de Gerard Piqué?

Fue en junio de 2022 cuando tanto Shakira como Gerard Piqué comunicaron públicamente su separación sorprendiendo a todos sus seguidores.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", expresó el comunicado confirmando la ruptura de la pareja tras 11 años de relación.

Ahora, la cantante nacida en Barranquilla se sinceró sobre dicho suceso recalcando que ganó una experiencia que le permitió aprender lecciones.

"A veces pienso, incluso: ¿será que me pasó todo esto porque, bueno, era algo que me tocaba en esta vida? Para que quizás otra gente se viera se viera reflejada en mí y en mis vivencias, y que todo esto fuera la gasolina para este motor que se encendió y que sigue en marcha", explicó.

Para la intérprete de Ojos así y Acróstico su ruptura amorosa significó un reto para poder seguir con su carrera. "Uno no sabe por qué atraviesa ciertas experiencias de vida, pero siempre se aprende alguna lección. De eso no hay duda", añadió.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022.
Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022. | Fuente: Instagram (3gerardpique)

Shakira elogia a Piqué al hablar de sus hijos Milán y Sasha

En otro momento, Shakira señaló que todavía sigue siendo "la mamá en pijamas" para sus hijos Milán y Sasha, quienes siempre la acompañan en sus conciertos.

Es así como el periodista argentino Alejandro Wiebe recordó el talento musical de ambos. "Eso lo han heredado de vos", le dijo. "Sí, porque del papá no", bromeó la cantante para luego hablar más sobre sus pequeños.

"Los dos son muy musicales. Milán toca el piano, la batería, guitarra, ahora está aprendiendo el bajo. ¡Tiene una facilidad! Sasha tiene una voz muy linda (…) Los dos son muy disciplinados, y eso es algo que les he enseñado desde muy chiquitos", sostuvo.

"Eso lo aprendieron de vos", replicó Wiebe provocando la inmediata respuesta de la ganadora de 15 Latín Grammy recalcando también a Gerard Piqué. "También del padre, hay que decirlo. Él (Piqué) también es muy disciplinado porque no se puede triunfar de otra manera en cualquier oficio, la disciplina es básica", mencionó Shakira.

@elespanolcom La intérprete de Loba ha sorprendido a propios y extraños con la entrevista que ha concedido este pasado lunes, 1 de diciembre, en el programa Por el mundo de la cadena de televisión argentina Telefe. Las bellas palabras que Shakira ha dedicado a sus hijos no han sido lo más destacable de la entrevista. Tras aclarar la faceta musical de los pequeños, la colombiana ha elogiado públicamente a Gerard Piqué. 📹Telefe #shakira #pique #hijos #padres ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁
