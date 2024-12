Elton John es nombrado ícono del 2024 por la revista Time: "La leyenda está haciendo mucho más que seguir en pie"

Literatura del adiós

‘Literatura del adiós’. Rituales diversos que el ser humano adopta para sobrellevar la pérdida de un ser querido de acuerdo a su cultura, a su religión, al amor que se prodigaron, etc. es recreado en esta oportunidad por Patricia del Río, quien recoge en Letras en el tiempo los testimonios de autores y autoras, que encontraron en la literatura una forma de desahogo y alivio para despedirse del ser amado. Las voces del poeta español, Luis García Montero despidiéndose del amor de su vida, Almudena Grandes, con el poema ‘Un año y tres meses’ (tomado del Youtube: Mezzoforte 111); y del argentino Hernán Casciari contando cómo es que finalmente pudo llorar a su padre (Youtube: TED en español), son estremecedores. La música utilizada en el programa, también tienen su historia en el tema del adiós. Estas son: ‘La llorona’, con Natalia Lafourcade y Los Macorinos; ‘Candle in the wind’, de Elton John; ‘Parte del aire’, de Fito Páez con Miguel Ríos; ‘Historia de un sueño’, de la Oreja de Van Gogh; ‘Death is not the end’, de Bob Dylan; y ‘Time to say goodbye’ con Andrea Bocelli y Sarah Brightman. En la secuencia ‘El libro de la semana’, la escritora Mayte Mujica presenta su libro de relatos ‘El rincón más oscuro del cielo’ (Peisa, 2022), sobre los afectos, las primeras ilusiones, las decepciones amorosas y la necesidad de recomponer el mundo interior ante eventos dolorosos. Por su parte, Julio Zavala, crítico literario y gerente de la librería Escena libre, recomienda tres libros imprescindibles: ‘El occiso’, de Virginia Estenssoro (cuento); ‘Harawinchis’, de Gonzalo Espino (poesía); y ‘Matalisuras’, de Christian Reto (novela). Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 36 – Tercera temporada.