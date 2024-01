Elton John hace historia al ingresar al selecto club del EGOT con su primer Emmy

Elton John ha logrado entrar en el exclusivo grupo de artistas que han obtenido los cuatro principales premios del mundo del entretenimiento: el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony, consagrándose así como un EGOT. Esta distinción le fue otorgada al asegurarse su primer Emmy por la transmisión de su conmovedor concierto de despedida desde el estadio de los Dodgers.

"Me siento increíblemente honrado de haberme unido al increíble y talentoso grupo de ganadores EGOT esta noche. El camino de este trayecto lo he llenado con pasión, dedicación y el inquebrantable apoyo de mis seguidores alrededor del mundo", declaró el icónico músico en un comunicado compartido en sus redes sociales, ya que no pudo asistir personalmente a la ceremonia.

¿Con quiénes competía Elton John?

A sus 76 años, el aclamado intérprete de I'm Still Standing se hizo merecedor del Emmy al mejor especial de variedades, destacando por la transmisión en vivo de su concierto de despedida, Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium. Se impuso al show de mediotiempo del Super Bowl con Rihanna, el especial de Chris Rock para Netflix y las transmisiones de los Oscar y los Tony de 2023.

Elton John ha unido a una élite de artistas, siendo el número 19 en lograr la codiciada distinción EGOT. Se suma así a nombres como Rita Moreno, Viola Davis, Jennifer Hudson y John Legend. El cantante ya ha acumulado cinco premios Grammy, un Tony por la mejor partitura original en Aida y dos premios Oscar por las canciones Can You Feel the Love Tonight y I'm Gonna) Love Me Again.

¿Quiénes fueron los ganadores del Emmy 2024?

En la 75 edición de los Emmy, Succession y The Bear no dejaron lugar a sorpresas y se coronaron con un empate al obtener seis galardones cada una. Este logro incluyó el reconocimiento como la mejor serie de drama y comedia, respectivamente, consolidando así su exitoso recorrido en la temporada de premios.

La ceremonia, que tuvo lugar en Los Ángeles, se llevó a cabo cuatro meses después de lo inicialmente programado debido a las huelgas de Hollywood del año pasado. Este retraso condujo a que la mayoría de los ganadores coincidieran con los resultados recientes de los Globos de Oro y los premios Critics Choice en sus respectivas categorías para televisión.

¿Qué fue lo más emotivo en los Emmy 2024?

Entre los momentos más conmovedores que marcó el regreso de los Emmy, destacó la ovación en homenaje al fallecido Matthew Perry durante el tributo a las personalidades que nos dejaron en el último año, mientras sonaba I'll Be There for You, un auténtico himno para los fanáticos de la exitosa serie Friends.

Además, se recibió con entusiasmo y fuertes aplausos la aparición de Christina Applegate, quien lleva más de tres años enfrentando la esclerosis múltiple. Asimismo, las inesperadas reuniones del elenco de series tan icónicas como Cheers o Grey's Anatomy generaron un gran impacto en la audiencia.