¡Eminem será abuelo! Rapero anuncia el embarazo de su hija en el emotivo videoclip de 'Temporary'

Este jueves, el rapero Eminem sorprendió a sus fanáticos al lanzar su nueva canción Temporary en todas las plataformas digitales, donde el videoclip ha generado emoción ya que hay clips caseros junto a su hija Hailie Jade Scott. Si bien parecía que solo retrataba cómo era la niñez de la joven de 28 años, al final muestra cómo la podcaster le entrega una camiseta de fútbol americano con el número uno que dice "abuelo", anunciando que está embarazada.

Al cantante de 51 años abre sus ojos en señal de sorpresa y se le caen las lágrimas de la felicidad al saber que pronto tendrá su primer nieto. Los comentarios no se hicieron esperar y sus seguidores felicitaron a Marshall Bruce Mathers III -nombre verdadero del artista- por ser un buen padre a pesar de la difícil infancia que tuvo.

"Literalmente lloré con este. ¡Felicidades Hailie por el bebé!", "¡Este es el vídeo más lindo del mundo!", "¡Eres un ejemplo a seguir en todos los sentidos Marshall! Estoy tan orgullosa de ser tu fan", "Este es el Eminem más humano que he visto... ¡Cuando él no está siendo un dios, por supuesto!", "¿Hailey está embarazada? No puedo esperar al nieto de Slim", fueron algunos de ellos.

La noticia del embarazo de Hailie Jade Scott llega cuatro meses después de que contrajera matrimonio con Evan McClintock, el cual se realizó en Battle Creek, Michigan. En el clip de Temporary también se ven imágenes inéditas de la boda donde Eminem no puede contener las lágrimas al ver a su hija vestida de novia.

Así fue la boda de Hailey, hija de Eminem

Tras más de un año de compromiso, en mayo de este año, la hija mayor de Eminem contrajo nupcias con McClintock, ejecutivo de crecimiento empresarial en Scout Software Development Company. Marshall Mathers, nombre verdadero del famoso rapero, asistió a la ceremonia que se llevó a cabo en la gran Greencrest Manor, en Battle Creek, Michigan.

Uno de los momentos más emotivos de la boda fue el baile entre Eminen y su hija Hailie. La joven de 28 años lució un vestido con escote de sirena y tul, mientras que su padre combinó su tuxedo tradicional con unas Air Jordan 3. Según detalló TMZ, medio especializado en celebridades, a la ceremonia asistieron destacados colegas de Eminem como 50 Cent, Dr. Dre y Jimmy Iovine, exejecutivo discográfico.

"Hemos derramado muchas lágrimas de felicidad, hemos reído y sonreído, y hemos sentido mucho amor. Evan y yo estamos muy agradecidos a todos los familiares y amigos que viajaron para apoyarnos y formar parte de este nuevo capítulo de nuestras vidas como marido y mujer", escribió Hailie Jade Scott en su cuenta de Instagram.

Eminen bailando junto a su hija Hailie en su boda.Fuente: @hailiejade

Eminem es número 1 en Billboard y termina con el reinado de Taylor Swift

El rapero estadounidense Eminem, de 51 años, acabó con la racha de tres meses de Taylor Swift y logró posicionarse en el número 1 de la lista de álbumes Billboard 200 con su último álbum The Death of Slim Shady (Coup de Grace).

El duodécimo LP del rapero estadounidense, que salió a la venta el pasado 12 de julio, encabeza esta semana el listado tras lograr el equivalente a 281 000 ventas en EE.UU., incluidas 220 millones de reproducciones y 114 000 ventas tradicionales, todas como descargas digitales, según los datos de Luminate compartidos por The New York Times.

Esta es la octava vez que Eminem alcanza el número 1 en la lista Billboard, una racha que lo iguala a cantantes de la talla como Bruce Springsteen, Barbra Streisand o el rapero Ye. El disco de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, publicado el pasado 19 de abril, cayó por su parte al cuarto puesto tras una espectacular racha de 12 semanas en la cima de esta lista.

