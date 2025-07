"Necesita plata para mantener a su marido": Farid Ode arremete contra Mariella Zanetti

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Farid Ode arremetió contra Mariella Zanetti. El empresario de 51 años no dudó en cuestionar duramente a la madre de su hija mayor, Gamille, por participar en El valor de la verdad este domingo.

En efecto, Ode calificó como “ridiculez” que la ex vedette salga hablar de su relación tras varios años de estar divorciados. No solo eso. El también deportista deslizó que Zanetti buscaría ganar dinero para “mantener” a su esposo Javier Blondet.

“Me parece una ridiculez que Mariella, después de más de una década de divorciados, venga hablar de mí. Es una vergüenza. Como, seguramente, su marido no trabaja, necesitará plata para seguir manteniéndolo. Por eso se presenta y no se da cuenta del daño que le hace a mi hija”, declaró en entrevista con Trome.

En ese sentido, Farid Ode aseguró que nunca fue mantenido por Mariella Zanetti como se pregunta en el polígrafo del programa conducido por Beto Ortiz. “Ella jamás me mantuvo. Que ella ganara más dinero que yo, en esa época, es otra cosa. Por Dios, yo siempre he trabajado”, mencionó.

Por otro lado, negó que alguna vez haya agredido a la personalidad de televisión ante las especulaciones de lo que revelaría Mariella este domingo. “Jamás le toqué un pelo. Ella me cacheteaba y yo solo le agarraba las manos”, acotó.

Farid Ode descarta participar en El valor de la verdad: "No hablaría de Mariella"

Farid Ode rechazó participar en El valor de la verdad. El empresario cevichero recalcó que “ni por toda la plata del mundo” se pondría a hablar públicamente de sus intimidades con Mariella Zanetti ni de sus relaciones con exparejas en el sillón rojo.

“Yo ni por toda la plata del mundo me sentaría a hablar mal de ella. El mismo productor de El valor de la verdad fue a mi cebichería a hablar conmigo, pero mi hija me pidió que no salga. Me apena porque teníamos una buena relación y todo se viene abajo”, aseveró.

En otro momento, Ode consideró que la aparición de Mariella Zanetti en El valor de la verdad se debe, según su criterio, por haber quedado mal al defender a su esposo Javier Blondet ante el conflicto familiar con su hija.

“Lo raro es que sale a hablar cuando ella quedó mal porque la gente vio sus declaraciones, defendió al marido y no sacó cara por su hija”, añadió Ode.

Mariella Zanetti estará este domingo en El valor de la verdad

Mariella Zanetti es la próxima invitada en El valor de la verdad. La recordada exvedette se sentará en el temido sillón rojo este domingo 20 de julio para responder las preguntas más reveladoras de Beto Ortiz.

Según lo anunciado, Mariella hablará sobre su expareja Farid Ode y otros momentos de su vida privada, así como de figuras del espectáculo como Tula Rodríguez, Carlos Álvarez y Andrés Hurtado, e incluso sobre el político César Acuña.

El primer adelanto mostró algunas de las preguntas que responderá Mariella. En las imágenes, se escucha a Beto Ortiz consultarle: “¿Te gustaba que le dijeran ‘mantenido’ a Farid?”, “¿Te ofreció Acuña que fueras su vicepresidenta?”, “¿Envidias el éxito de Tula?” y “¿Botó Carlos Álvarez a Tula y a ti por negarse a ir a una fiesta de Toledo?”.

“Fue una etapa muy violenta”, se le oye decir a la actriz cómica. En otro momento, Beto le pregunta: “¿Qué desencadenaba esta pesadilla?”, a lo que ella responde: “El alcohol”. También revela: “Lo he correteado y cuando lo he cogido, literalmente, casi lo mato”.

