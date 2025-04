Eminem ya es abuelo y su nieto lleva su nombre: su hija Hailie Jade le da la bienvenida a su primer hijo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Feliz fecha de parto. Tres semanas en la Tierra", escribió Hailie Jade Scott, hija de Eminem, al compartir la primera foto de su bebé recién nacido. Con menos de una hora de publicación en sus redes sociales, la imagen ya lleva más de 120 mil 'Me gusta' y , i bien el nacimiento del niño fue una sorpresa para los fans, lo que más llamó la atención fue su nombre.

Hailie y su esposo Evan compartieron cómo se llama: Elliot Marshall McClintock. Cabe resaltar que Marshall Mathers es el verdadero nombre del famoso rapero, por lo que así le pusieron a su primer nieto en su honor.

Poco antes de dar a luz, Hailie Jade reveló en su podcast Just a Little Shady la emoción que siente por darle la bienvenida a su hijo. "Es tan raro pensarlo… Ni siquiera lo puedo comprender. Tengo que conocer a este ser humano que he creado. ¿Cómo será? ¿Cómo será su personalidad? Es extraño, pero súper emocionante", dijo en ese entonces.

Si bien llevó su embarazo en secreto durante un tiempo, después mostraron cómo era la habitación del bebé y también cómo fue la revelación de género. "Van a jugar al golf conmigo. Tengo un amiguito", mencionó su esposo. Pero ellos no fueron los únicos emocionados con la llegada de un nuevo miembro de su familia. A su estilo, Eminem se mostró ansioso por la llegada de su nieto.

En su canción Temporary, que incluye videos inéditos de la boda de su hija, compartió cómo se enteró de la noticia de que sería abuelo.

Así se enteró Eminem que será abuelo

El rapero Eminem sorprendió a sus fanáticos al lanzar su nueva canción Temporary en todas las plataformas digitales, donde el videoclip ha generado emoción, ya que hay clips caseros junto a su hija Hailie Jade Scott. Si bien parecía que solo retrataba cómo era la niñez de la joven de 29 años, al final muestra cómo la podcaster le entrega una camiseta de fútbol americano con el número uno que dice "abuelo", anunciando que está embarazada.

El cantante de 51 años abre sus ojos en señal de sorpresa y se le caen las lágrimas de la felicidad al saber que pronto tendrá su primer nieto. Los comentarios no se hicieron esperar y sus seguidores felicitaron a Marshall Bruce Mathers III -nombre verdadero del artista- por ser un buen padre a pesar de la difícil infancia que tuvo.

La noticia del embarazo de Hailie Jade Scott llegó cuatro meses después de que contrajera matrimonio con Evan McClintock, el cual se realizó en Battle Creek, Michigan. En el clip de Temporary también se ven imágenes inéditas de la boda donde Eminem no puede contener las lágrimas al ver a su hija vestida de novia.

En mayo de 2024, la hija mayor de Eminem contrajo nupcias con McClintock, ejecutivo de crecimiento empresarial en Scout Software Development Company. Fuente: @hailiejade

