Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, debuta como modelo en un video musical

‘Los prófugos de la justicia en la literatura’

‘Los prófugos de la justicia en la literatura’. Especial de Patricia Del Rio sobre grandes escapes de la literatura, seguiremos la ruta de quienes huyen de la ley, vigilaremos de cerca sus escondites, iremos tras los pasos de sus historias... Recordaremos también, las fugas reales, que han inspirado a las de ficción... Empezamos con la fuga del terrorista Víctor Polay Campos, ‘Los topos’ de Guillermo Thorndike, El Chapo Guzmán, narcotraficante que se fugó hasta en dos ocasiones de las cárceles en Estados Unidos y que inspiraron varias obras como: ‘Cazando a El Chapo’, ‘Joaquin El Chapo Guzman de André Lópes López’, el podcast ‘El Chapo’ de Vice News... ¡Diles que no me maten! Es uno de los cuentos de Juan Rulfo... Además de grandes obras como ‘Los Miserables’ de Victor Hugo, entre las películas tenemos: ‘Con la muerte en los talones’, de Alfred Hitchcock, ‘Robó, huyó y lo pescaron’ de Woody Allen... los grandes escapes también inspiraron grandes canciones, una de ellas es ‘Zapata se queda’, canción de Lila Downs, interpretada por el grupo de voces femeninas La Colmena, ‘Fuga en G menor’ de menor de Johan Sebastian Bach y ‘Dos días en la vida’ de Fito Paez... En la entrevista de la semana, el escritor Marco Avilés cuenta los detalles del libro que acaba de reeditar ‘Día de visita’... El crítico literario, Julio Zavala nos recomienda esta semana: ‘Quebrantos’ de Matías Ruiz y Micaela Valdivia, ‘Brutus’ de César Klauer y ‘Cruzando los andes, crónica de un viaje al Perú’ de Carlos Arrizabalaga Lizarraga... Las canciones inspiradas en esta temática son: ‘Antes de huir’ de Natalia Lafourcade; ‘El Chapo Guzman’ de los Tucanes de Tijuana; ‘Zapata se queda’ de La Colmena; ‘Fuga in G menor’ de Bach; ‘Tu cárcel’ de Julieta Venegas; ‘Adios’ de Gustavo Cerati; ‘Voy en un coche’ de Cristina y los Subterraneos... Letras en el tiempo lo escuchas los domingos a las 7:00 de la noche por RPP Noticias, rpp.pe, el podcast del programa y por Spotify. Conducción y producción: Patricia del Río ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 13 – Cuarta temporada 2023.