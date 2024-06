Directora de Miss Universo México renunció a su cargo por no dejarla incluir a mujeres transgénero

La modelo y actriz Martha Cristiana fue nombrada directora del Miss Universo México en mayo de este año; sin embargo, a poco de iniciar su posición, renunció a la organización, debido a que no está de acuerdo con los lineamientos que sigue el certamen para escoger a las candidatas.

Según manifestó en conferencia de prensa, lamentó que el Miss Universo de su país no tome en cuenta la representación de mujeres trans en esta nueva era. “Desafortunadamente, las cosas no han sido como me lo prometieron. Yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada, cero’…”, dijo.

A pesar de que el Miss Universo eliminara el límite de edad para que todas puedan participar, Martha Cristiana mencionó que no lo están cumpliendo ya que no son inclusivos y se contradicen: “Lo que se maneja en las juntas es: '¿40 años? … ¡Viejísima!, olvídalo'. '¿(Mujeres) trans? Eso es de dientes para afuera. Eso no va a pasar. No pasará”, agregó. “Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera y por ese motivo, presento mi renuncia ante todos ustedes porque no puedo seguir”.

La hoy exdirectora de Miss Universo México aseguró que Rocha Cantú (dueño de la franquicia) no tiene nada que ver con lo comentado porque forma parte del manejo mundial, no local. “Yo necesito denunciar esto porque ustedes saben que toda mi vida, me haya costado lo que me haya costado, siempre he alzado la voz, y más si se trata de mis causas que están cerca del corazón, que es la equidad y la inclusión de género…”.

Para finalizar, Martha Cristiana contó que escogió a todas las participantes del certamen, pero no aceptaron a una, la mujer de 40 años. “No estamos aquí para motivar a nadie, estamos para inspirar, la motivación es de dientes para afuera y la motivación es interior. Si no hay una inteligencia en estas mujeres bellísimas, si no hay un discurso, una causa, unas ganas de revolucionar, no hay nada, porque la cara se cae y el físico se acaba”.

¿Qué dijo Lupita Jones, exdirectora del Miss Universo México?

Tras la renuncia de Martha Cristiana a la dirección del Miss Universo México, Lupita Jones -quien estuvo al frente de la organización por más de tres décadas- se pronunció sobre ello. Mientras ofrecía una conferencia de prensa en San Luis Potosí, México, por la obra de teatro Las Leonas, donde comparte roles con Victoria Ruffo, Ana Patricia Rojo y Mara Patricia Castañeda; un periodista le preguntó: “¿Cómo ves a Martha Cristiana en Miss Universo México?”.

La exreina de belleza respondió: “Pues ya no la veo, pues ya ni está. Mira, esto no es fácil. Perdón, pero a veces se dejan zapatos muy grandes qué llenar, ¿no? Sorry [lo siento]”, finalizó. Horas más tarde, explicó que no tiene intenciones de volver a tomar la dirección del certamen y se sintió apenada por lo que está pasando.

“Si no te gusta, como para qué estás ahí, cómo puedes ser vocera de algo que te molesta, de algo con lo que no te sientes identificada, entonces desde el principio dije: ‘Bueno, mal, esa mujer no va a durar ahí, de pronto escucharla hablar y decir ciertas cosas, sobre lo que según ella estaba haciendo, pues yo escuchaba y decía no tiene la menor idea”.

A pesar de que no está interesada en volver al frente de Miss Universo México, Lupita Jones confesó que la única manera de regresar es “si cambiaran las cosas por supuesto que sí, me encantaría. Si volviera a ser un evento que verdaderamente sea para enaltecer la imagen de la mujer en el mundo y no convertirlo en un circo mediático”, concluyó.

