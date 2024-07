¿Quién es la mujer que acompañó a Tinelli en la Copa América y por qué Milett no estuvo presente?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha estado en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas. La pareja pasa por un distanciamiento temporal debido a sus respectivos compromisos laborales y personales.

Mientras el conductor argentino se encuentra en Estados Unidos a la espera del próximo partido de la Albiceleste en la Copa América, la modelo peruana permanece en Buenos Aires.

Sin embargo, la distancia ha generado numerosas especulaciones sobre una posible crisis en su relación. Esta teoría se reforzó luego de la aparición en redes sociales de una foto donde Tinelli posa al lado de una mujer llamada María Eugenia Schlatter en un partido de la Copa América.

La misteriosa acompañante es una abogada argentina y trabaja como panelista en Buenos Aries en el programa de espectáculos Entrometidos.

Marcelo Tinelli aclara que su relación con Milett Figueoa no ha terminado

Marcelo Tinelli decidió poner fin a los rumores y aclarar su situación sentimental en una entrevista con el programa argentino A la Tarde.

"Estoy de novio con Milett, siento un gran amor por ella. Ella está en Buenos Aires, recién estábamos hablando", declaró el presetador. Sin embargo, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que la modelo viaje a Estados Unidos debido a problemas con su visa.

"Yo quería que viniera para el partido Argentina-Perú, pero nosotros estamos trabajando todo el día, estamos desde la mañana y volvemos a las cinco de la tarde todos los días. Me encantaría poder estar con ella si viene", comentó.

¿Qué dijo María Eugenia Schlatter sobre su foto con Marcelo Tinelli?

Inicialmente, María Eugenia Schlatter evitó hablar de Milett Figueroa. No obstante, en una conversación con el programa Amor y Fuego, hizo una serie de aclaraciones.

"Yo no conozco a Marcelo hace dos años, lo conocí en Qatar, fui con un grupo de amigos que somos fanáticos de la selección nacional. Lo conocí en una comida, buena onda y nos hicimos amigos, es una amistad", señaló Schlatter.

La joven argentina explicó que nunca imaginó el revuelo que causaría su foto con Tinelli. Incluso, contó que se comunicó con él para hablar sobre el tema. Según Schlatter, ambos se rieron de las especulaciones.

"Nos encontramos en la cancha de casualidad, por eso le pedí hacernos una foto, de hecho primero nos sacamos una foto con el Tirri (primo de Tinelli) también. No podemos creer todo el revuelo que se armó por una sola foto", comentó la rubia.

Schlatter elogió a Tinelli, describiéndolo como una persona protectora y generosa. "Nunca hemos estado solos, siempre hemos estado con amigos en grupos. Yo hoy solo lo veo con un amigo y estoy segura de que yo a él también", añadió.

¿Qué opina María Eugenia Schlatter de Milett Figueroa?

Aunque no conoce personalmente a Milett Figueroa, Schlatter expresó que tiene un buen concepto de ella. No obstante, mencionó que ha recibido mensajes duros de los fans de la modelo peruana.

"Me parece que es una chica súper inteligente, es muy hermosa, guapísima y con Marcelo hacen una pareja que me encanta, es súper divertida. A mí me cae súper bien, me parece hermosa y los que la critican, creo que solo le tienen envidia" declaró la argentina.

Finalmente, aclaró que no es la causa de ninguna discordia en la relación de Tinelli y Figueroa, incluso intuye que la pareja "tiene mucho futuro".

“Los fans de Milett me mandan mensajes muy duros. Me dicen rompehogares, eso está lejísimos de mí, que me meto con hombres comprometidos, yo no le hago a los demás lo que no me gusta que me hagan a mí. Apuesto por esa pareja que creo que tiene mucho futuro", sentenció.

