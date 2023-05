Emma Watson revela por qué dejó la actuación desde hace cinco años: "Me sentí atrapada"

A los 11 años, Emma Watson ya había alcanzado el estrellato gracias a la primera película de la saga de 'Harry Potter'. Le quedaban todavía muchos años para demostrar su talento en la actuación, pero en 2018, luego de participar en la última versión cinematográfica de 'Mujercitas' (estrenada un año después) decidió poner una pausa a todo y concentrarse en sus proyectos personales.

¿Cuál fue la razón de que se alejara de una carrera tan fructífera? "No estaba feliz, siendo honesta", confesó en una reciente entrevista con Financial Times. "Creo que me sentí atrapada. Lo que fue muy difícil para mí fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que no tenía mucho control", añadió la intérprete de 33 años que también ha incursionado en la moda y tiene una licenciatura en literatura inglesa por la Universidad de Brown.

Si algo no le gustaba a Emma Watson de su profesión, eran las campañas de promoción de las cintas. La más exigente de ellas fue cuando dio vida a Bella en el live action de "La bella y la bestia". "Defender una película y tener que contestar a preguntas de periodistas tales como: '¿De qué manera se alinea este papel con tu punto de vista?'. Fue muy difícil ser la cara y portavoz de cosas en cuyos procesos no estaba involucrada", dijo.

"Me sentí responsable de una manera que me resultó muy frustrante, porque no tenía una voz. Me di cuenta de que solo quería estar haciendo cosas por las que, si alguien me criticara, podría decir de una manera que no me hacía odiarme ‘Sí, me equivoque, y fue mi decisión. Debería de haberlo hecho mejor", agregó.

Los otros proyectos de Emma Watson

¿En qué ha estado enfocada Emma Watson durante estos años de ausencia en la gran pantalla? Uno de sus proyectos es una marca de ginebra que emprendió junto a su hermano Alex y su padre, Chris. Renais es el licor saborizado que fabrica con uvas de la zona francesa Chablis. En aquella región, su padre, un especialista en vinos, posee viñas desde hace tres décadas, por lo que este emprendimiento tiene un sabor de tributo familiar para la actriz.

"No podría dejar que otra persona se encargara de estar parte porque es nuestra familia, nuestra historia", sostuvo quien interpretó a lo largo de ocho películas a la joven bruja Hermione Granger. Ella se desempeña como accionista del negocio. "Tenemos que vender un producto, pero creo que me dolería el alma si se hubiera hecho un modo que no fuera personal", explicó.

Su relación con la literatura, por otro lado, le ha dado a Emma Watson la posibilidad de escribir poesía durante el confinamiento producido por la pandemia. De ahí que tenga la inquietud de seguir en septiembre un curso de escritura creativa, pero no en su alma máter, sino en la Universidad de Oxford. Como si no fuera suficiente, también ha dirigido una campaña publicitaria para la marca Prada. "Ser directora parecía inalcanzable. No tenía confianza. Sé que parece raro, porque me crié en un set de rodaje", sostuvo.

¿Y qué más le espera en un futuro? Watson adelantó que espera regresar a la actuación ni bien se le presente una oportunidad que considere apropiada para ella. "Estoy contenta con sentarme a esperar el próximo proyecto correcto. Amo lo que hago. Se trata de encontrar la manera de hacerlo en la que no tengo que fracturarme en diferentes caras y personas. No quiero encender el modo robot nunca más. ¿Eso tiene sentido?", reflexionó.

