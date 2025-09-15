Últimas Noticias
Emmy 2025: Owen Cooper hace historia como el actor más joven en ganar por 'Adolescencia'

Owen Cooper, ganador del Emmy a Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada por 'Adolescencia'.
Owen Cooper, ganador del Emmy a Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada por 'Adolescencia'. | Fuente: EFE/EPA | Fotógrafo: Caroline Brehman
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Con 15 años, Cooper recibió el Emmy 2025 a Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada, imponiéndose a figuras consolidadas.

El actor británico Owen Cooper, de 15 años, hizo historia este domingo al convertirse en el intérprete más joven en ganar un Emmy. Recibió el galardón a Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada por su papel en el drama psicológico Adolescencia, durante la edición 77 de los premios celebrada en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

“Estar aquí es surrealista. Cuando empecé clases de teatro hace apenas unos años, nunca imaginé estar en Estados Unidos, mucho menos en este escenario. Creo que si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa”, dijo Cooper al recibir el premio de manos de Sydney Sweeney.

Un récord histórico

En Adolescencia, Cooper interpreta a Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado del asesinato de una compañera de clase. Su victoria rompió un récord que llevaba más de cinco décadas vigente: hasta ahora lo ostentaba Scott Jacoby, quien ganó en 1973 a los 16 años por The Certain Summer.

En su debut actoral, Cooper superó a rivales de peso como Javier Bardem (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), Bill Camp (Presumed Innocent), Rob Delaney (Dying for Sex), Peter Sarsgaard (Presumed Innocent) y su compañero de reparto Ashley Walters.

Stephen Graham y el elenco de 'Adolescencia' reciben el Emmy a Mejor Serie Limitada en la edición 77 de los premios.

Stephen Graham y el elenco de 'Adolescencia' reciben el Emmy a Mejor Serie Limitada en la edición 77 de los premios.Fuente: EFE/EPA/Allison Dinner

La gran noche de Adolescencia

El triunfo de Cooper no fue el único para la serie de Netflix. Adolescencia arrasó en la gala con los premios a Mejor Actor (Stephen Graham), Mejor Actriz Secundaria (Erin Doherty), Mejor Guion, Mejor Dirección y el máximo galardón a Mejor Serie Limitada.

En comedia, The Studio (Apple TV+), creada y protagonizada por Seth Rogen, dominó con los premios a Mejor Serie, Mejor Actor (Seth Rogen), Mejor Dirección y Mejor Guion.

En drama, la victoria fue para The Pitt (HBO Max), que se llevó los reconocimientos a Mejor Serie, Mejor Actor (Noah Wyle) y Mejor Actriz (Katherine LaNasa).

Tags
Owen Cooper Emmy 2025 Premios Emmy 2025 Adolescencia

