Owen Cooper, actor de 'Adolescencia', hace historia en los Emmy como el nominado más joven en su categoría

Owen Cooper, la estrella británica de la exitosa miniserie de Netflix Adolescencia, consiguió hacer historia en la reciente lista de nominaciones en los Premios Emmy 2025 que se realizará el próximo 14 de setiembre en Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Qué pasó? Según reportes de Deadline, BBC y The Hollywood Reporter, Owen Cooper se convirtió en el actor más joven nominado en la categoría de Mejor actor de reparto en una serie limitada, serie de antología o película para televisión de los Emmy.

Con tan solo 15 años, el actor consiguió batir un récord gracias a su interpretación de Jamie Miller en la serie de cuatro capítulos de Netflix que marcó su debut como actor en la industria junto con Stephen Graham, Erin Doherty y Christine Tremarco, quienes también están nominados.

De acuerdo con Deadline, Cooper logró superar a Scott Jaciby, de 16 años, quien era poseedor del récord con su nominación en la película para televisión That Certain Summer, de 1972. “Si gana, Owen sería el ganador masculino más joven de cualquier Emmy a la actuación en la historia”, precisa The Hollywood Reporter.

El actor Owen Cooper competirá con su coprotagonista de Adolescencia, Ashley Walters, así como contra: Javier Bardem (Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story), Bill Camp (Presumed Innocent), Rob Delaney (Dying For Sex) y Peter Sarsgaard (Presumed Innocent).

Adolescencia se posicionó entre las series más vistas de la historia de Netflix. | Fuente: Netflix

¿En qué categorías de los Emmy 2025 está nominada Adolescencia?

Adolescence, o Adolescencia, consiguió hasta 13 nominaciones en las categorías más importantes de los premios Emmy 2025 en las cuales se encuentran:

Mejor serie limitada o antología.

Mejor actor en una serie limitada (Stephen Graham).

Mejor actor de reparto en una serie limitada (Owen Cooper y Ashley Walters).

Mejor actriz de reparto en una serie limitada (Erin Doherty y Christine Tremarco).

Mejor dirección en una serie limitada (Philip Barantini).

Mejor guion en una serie limitada (Jack Thorne y Stephen Graham).

Mejor cinematografía para una serie limitada (Matthew Lewis).

Mejor audición para una serie limitada.

Mejor vestuario contemporáneo.

Mejor edición de sonido para una serie limitada.

Mejor mezcla de sonido para una serie limitada.

Adolescencia se convirtió en la segunda serie más vista de Netflix

Actualmente, Adolescencia se convirtió en la segunda serie más vista de la historia de Netflix, detrás de Wednesday (Merlina), con más de 540 millones de horas de visualización. Además, es la serie británica más vista en la mencionada plataforma superando a Bebé Reno, de Richard Gadd.

Por otro lado, el drama policial, de cuatro episodios y grabada en una sola toma, superó a otros éxitos populares de Netflix como: Stranger Things 3 (94,8 millones de visualizaciones) y la segunda temporada de Bridgerton (93,8 millones).

Stephen Graham y Christine Tremarco son unos padres preocupados por su hijo en Adolescence. | Fuente: Netflix

¿Dónde se puede ver la miniserie Adolescencia en streaming?

La miniserie Adolescence se puede ver en la plataforma de Netflix en Latinoamérica y en el resto del mundo. El programa cuenta con cuatro episodios rodados en plano secuencia.

¿De qué trata la miniserie Adolescencia?

Adolescence es una miniserie de televisión de drama criminal británica de 2025 creada por Jack Thorne y Stephen Graham y dirigida por Philip Barantini.

"El mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado y acusado de asesinar a una compañera de clase. Los cargos contra su hijo les obligan a enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier padre", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quién es quién en el reparto de Adolescencia?

Stephen Graham como Eddie Miller.

como Eddie Miller. Owen Cooper como Jamie Miller.

como Jamie Miller. Ashley Walters como el inspector Luke Bascombe.

como el inspector Luke Bascombe. Erin Doherty como la psicóloga Briony Ariston.

como la psicóloga Briony Ariston. Faye Marsay como la inspectora Misha Frank.

como la inspectora Misha Frank. Christine Tremarco como Manda Miller.

como Manda Miller. Mark Stanley como Paul Barlow.

como Paul Barlow. Kaine Davis como Ryan.

como Ryan. Jo Hartley como la Sra. Fenumore.

como la Sra. Fenumore. Amélie Pease como Lisa Miller.

como Lisa Miller. Austin Haynes como Fredo.

como Fredo. Lil Charva como Moray.

como Moray. Elodie Grace Walker como Georgie.

