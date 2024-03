Eric Carmen, el intérprete del éxito mundial ‘All by Myself’, murió a los 74 años

El cantante estadounidense Eric Carmen, intérprete del éxito mundial All by Myself (1975), falleció a la edad de 74 años, anunció este martes su esposa, Amy Carmen.

"Nuestro dulce, amoroso y talentoso Eric se apagó mientras dormía este fin de semana. Estaba muy feliz de saber que, durante décadas, su música ha influido en tanta gente y permanecerá grabada en su memoria", escribió en un mensaje publicado en el sitio web oficial del artista.

Amy Carmen también pidió a los fans que "respeten la privacidad de la familia mientras lloramos nuestra enorme pérdida".

La causa del fallecimiento no fue especificada.



Fundador de The Raspberries

Nacido en 1949 en Cleveland, Ohio, Eric Carmen comenzó su carrera musical cofundando en la década de 1970 la banda de rock The Raspberries, que se separó cinco años después.

El primer álbum de la banda incluía una etiqueta que al rascarse olía a frambuesa.

El grupo volvió a reunirse en 2004. Un concierto de esa gira fue grabado y lanzado como álbum en 2017, Raspberries Pop Art Live.

Además del éxito de All by Myself, Carmen tuvo otro momento de gloria con Hungry Eyes, parte de la banda sonora de la popular película Dirty Dancing (1987), con Patrick Swayze y Jennifer Grey.

Su canción Almost Paradise, que coescribió para la película Footloose, le valió una nominación a los Premios Grammy.

Sus éxitos han sido versionados por artistas tan diversos como Céline Dion (All By Myself), Shaun Cassidy (That's Rock 'n Roll) o John Travolta (Never Gonna Fall in Love Again). (AFP)