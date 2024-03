Ariana Grande pide a fans no enviar "mensajes de odio" tras lanzar su álbum 'Eternal Sunshine'

Ariana Grande no se quedó callada ante los comentarios negativos sobre su último disco, 'Eternal Sunshine'. Por medio de sus redes sociales, la cantante estadounidense pidió a todos sus seguidores dejar de enviar “mensajes de odio” contras las personas cercanas a ella. Esto, a raíz de interpretaciones que pueda haber por la letra de sus canciones en el disco.

“Sólo quería decir que cualquiera que esté enviando mensajes de odio a las personas en mi vida basándose en su interpretación de este álbum ('Eternal Sunshine') no me están apoyando y están haciendo absolutamente lo contrario de lo que yo alentaría (y también está malinterpretando por completo la intención detrás de la música)”, señaló la también actriz en un comunicado compartido en sus stories en Instagram el último sábado.

Cabe resaltar que, hasta el momento, Ariana Grande ha lanzado tres sencillos de su séptimo disco: 'We can't be friends', ‘Imperfect for you' y 'Yes, and?' donde, de acuerdo con la descripción de The Hollywood Reporter, la artista de 30 años “explora facetas de las relaciones personales y el crecimiento individual”.

En ese sentido, señala el medio, 'Eternal Sunshine' llega “inmediatamente después de un año en el que su vida amorosa dominó las noticias”. Ahora, Ariana Grande exhortó a sus fans que no malinterpreten sus composiciones.

“Les pido por favor que no lo hagan. No se trata de cómo apoyarme. Es todo lo contrario, aunque este álbum captura muchos momentos dolorosos, también está entretejido con una línea de amor profundo y sincero, si no puedes escuchar eso, escúchalo más atentamente”, añadió.

Ariana Grande exhorta a fans a no difundir "mensajes de odio" tras lanzar su álbum 'Eternal Sunshine'.Fuente: Instagram

Ariana Grande dijo sentirse "frustrada" por comentarios contra Ethan Slater

Ariana Grande aseguró sentirse “frustrada” por los comentarios y especulaciones que viene escuchando a su alrededor sobre su relación con Ethan Slater.

Además, mencionó que, de alguna manera, le viene afectando los rumores que se ventilaron luego de ser vista en diversos lugares con el actor de 31 años tras separarse de Dalton Gomez en julio pasado, luego de dos años de matrimonio.

Fue en una entrevista al programa The Zach Sang Show que la intérprete de ‘7 rings’ admitió “una frustración insaciable” cada vez que escucha versiones sobre cómo empezó su vínculo con Ethan Slater, actor a quien conoció en el rodaje de la película de fantasía musical Wicked, donde ella es protagonista.

“Siento que no necesitamos entrar en detalles. Pero, por supuesto, que me provoca una frustración insaciable, inexplicable, una sensación infernal, ver a la gente, juzgar a las personas que amas y a ti y a cualquier otra cosa”, declaró.

Ariana Grande y Ethan Slater iniciaron una relación a mediados del 2023. | Fuente: Instagram

Ariana Grande aclara que nuevo álbum no solo se basa en sus relaciones

Ariana Grande regresó a la música en enero de este 2024 luego de cuatro años de ausencia en la industria. La cantante lanzó su álbum 'Eternal Sunshine' con su primer sencillo 'Yes, and?', donde afirma que "ya no le importa lo que piensan" los demás.

Sobre la consulta si su nuevo disco solo cuenta experiencias personales vividas en el último tiempo, la también empresaria señaló que “hay partes” que sí pueden describir sus experiencias, pero que también hay canciones que si bien son composiciones suyas, se basan en casos inventados.

“Hay partes que tocan cosas que son reales y otras que son, digamos, parte del concepto ¿Dónde está esa línea que las separa? Y da tanto miedo dejarlo en manos de esta gente de memoria selectiva para que lo descifre. Da miedo, pero estoy divagando, es demasiado tarde. Los vinilos ya están impresos”, expresó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis