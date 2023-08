Eros Ramazzotti presenta a su nueva pareja, Dalila Gelsomino, 25 años menor que él

El aclamado cantante italiano Eros Ramazzotti, que se encuentra próximo a cumplir los 60 años, ha encontrado el amor en Dalila Gelsomino, una agente inmobiliaria de 34 años, proveniente de Milán. El intérprete de temas clásicos de la música romántica como La cosa más bella, Una emoción para siempre y Otra como tú, compartió su historia de amor en un conmovedor mensaje en Instagram.

"No escuches las palabras de la gente. El amor es sordo, terco, no tiene edad, educa, no se esconde, crece, a veces es feroz y a veces sobrepasa los límites. También tiene un lado oscuro, uno irracional. Es hermoso, pero a la vez desconocido. Vivamos este amor hasta el final. Todos. Sin miedo. Te amo", publicó Ramazzotti junto a una imagen donde se ve a la pareja feliz, abrazados y mirándose el uno al otro muy de cerca, a punto de darse un beso.

El día anterior al anuncio, Dalila Gelsomino compartió diez imágenes, entre fotos y videos, donde se le ve acompañando a Eros Ramazzotti en diferentes fechas de su última gira, Battito infinito. "Este es mi escenario para decirte lo mucho que te aprecio. Amable, humilde, loco, agradable y con una nobleza desarmadora. Con los pies firmemente plantados en la tierra, aunque podría volar de un planeta a otro si quisiera", escribió.

¿Cómo se conocieron Eros y Dalila?

La diferencia de veinticinco años entre Eros y Dalila no ha sido un impedimento para su amor. Gelsomino ha tenido una carrera profesional en la hostelería y el sector inmobiliario, tras su paso por el mundo del modelaje y la organización de eventos. "Solo fui una pequeña parte de esta gira y es la parte que me permitió ver todo el enorme trabajo de un equipo de gente sobre el terreno y con gran talento (...) Eres grande mi amor", comentó en sus redes sociales.

La pareja se conoció gracias a amigos en común en Cancún en octubre del año pasado. Según informaron varios medios italianos, entre ellos La Stampa y Il Corriere della Sera, esto sucedió durante el cumpleaños número 59 de Eros Ramazzotti. Desde entonces, su relación ha ido creciendo discretamente, a pesar de haber sido fotografiados en varias ocasiones. "Solo puedo decirte que estoy en una etapa de mi vida llena de amor", contestó el cantante a LOC, en marzo de 2023.

Sin embargo, poco a poco, Ramazzotti comenzó a dejar de lado su privacidad. Al día siguiente de su presentación en el WiZink Center, Eros y Dalia fueron captados por paparazzi. Durante ese mismo periodo, Eros comenzó a abrirse y declaró a la revista Oggi su deseo de volver a ser padre. "Si uno se enamora, hace lo que siente. No descartaría la paternidad si es con mi alma gemela", señaló.