¡Están de vuelta! NSYNC se juntará luego de 20 años para grabar una nueva canción

NSYNC está a punto de volver a grabar una canción y recordar a sus seguidores a la icónica boy band de pop que brilló en la industria de la música entre 1995 y 2002. En efecto, de acuerdo con una fuente de Entertainment Tonight, Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Lance Bass volverán a estar juntos en un estudio de grabación. ¿El motivo? Hacer un nuevo hit para la película animada ‘Trolls Band Together’ que se estrenará el próximo 17 de noviembre en todas las salas de cine.

Asimismo, la fuente de Entertainment Tonight también reveló que los recordados miembros de NSYNC tendrán “papeles sorpresas” dentro de la tercera parte de la saga infantil ‘Trolls’ que muestra, además, las referencias musicales de diversos artistas como Ozzy Osbourne, Kelly Clarkson, Anderson Paak y J Balvin.

Por su parte, Justin Timberlake, miembro de NSYNC que protagoniza la salga ‘Trolls’ dando su voz al personaje ‘Ramón’, estuvo a cargo de las bandas sonoras de las dos anteriores películas. Del mismo modo, ‘Troll 3’ contará la historia de cómo ‘Ramón’ busca a sus hermanos para traer de vuelta a su banda BroZone.

NSYNC volverá para grabar canción para película ‘Trolls Band Together’. | Fuente: Getty Images

De igual manera, en el tráiler oficial de ‘Trolls Band Together’ se escucha al personaje Floyd, interpretado por Troye Sivan, diciéndole a ‘Ramón’ (Justin Timberlake) que “no están sincronizados” lo que haría suponer que sería el momento donde aparecerá NSYNC con la nueva canción.

“Ramón, no estamos NSYNC, a menudo fuimos como un Magneto, pero ahora nos hemos quedado como Mercurio”, afirma el personaje de Floyd en la versión latina mientras que en el largometraje original se hace referencia a One Direction, Backstreet Boys y Boys to Men.

NSYNC se juntó el 2018 en el paseo de la fama

Cabe recordar que la última canción que hizo NSYNC fue ‘Girlfriend’ lanzada el 2002 como parte de su álbum ‘Celebrity’ meses antes de confirmar su separación. Posteriormente, la banda se volvió a juntar en eventos esporádicos sin dar señales de un relanzamiento oficial.

NSYNC se juntó el 2018 en el paseo de la fama. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Jordan Strauss

En el 2018, por ejemplo, los cinco integrantes posaron juntos con la estrella que se les dio en el paseo de la fama de Hollywood.

Un año después, NSYNC se volvió a juntar, pero esta vez sin Justin Timberlake. El grupo estadounidense se lució en el espectáculo de Ariana Grande donde interpretaron ‘Tearin’ Up My Heart’, una de sus más famosas canciones.

En ese sentido, Brad Wavra, mánager de giras de NSYNC en la época vigente de la banda, señaló que el grupo podría seguir sin Timberlake. “No se puede negar el talento que tiene Justin, pero los cuatro juntos demostraron que la música sonaba genial, se veía genial”, declaró.